Пушилин опроверг перенос столицы ДНР из Донецка в Мариуполь

О возможном переносе республиканской столицы в Мариуполь после его восстановления ранее писали телеграм-каналы. Пушилин указал, что столицей ДНР «был и будет» Донецк

Донецк (Фото: Сергей Батурин / РИА Новости)

Перенос столицы ДНР из Донецка в Мариуполь не обсуждается, написал в своем телеграм-канале врио главы республики Денис Пушилин.

«Данное предположение не соответствует действительности. Вопрос не обсуждается даже. Столица Донецкой народной республики был и будет — город-герой Донецк», — указал он.

Так глава региона прокомментировал сообщение канала «Образ будущего» (которое распространил канал BRIEF), где говорится о намерении «федерального центра» после окончания «большой стройки» перенести столицу республики в Мариуполь и сделать из него «второй Грозный (в хорошем смысле)».

Председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман в конце июня указал, что на восстановление Мариуполя понадобится от трех до пяти лет, примерно столько же, сколько восстанавливали Грозный. Столица Чечни также сильно пострадала во время первой чеченской войны в 1994–1996 годах.

В конце июля вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью телеканалу РБК рассказал, что в Мариуполе появятся новые парки, набережная, медучреждение. Кроме того, планируется обновление транспортной системы. По словам Хуснуллина, в центре города здания будут восстанавливать с учетом их исторической ценности.

В ноябре вице-премьер рассказал, что трехлетний план по восстановлению многоквартирного жилья в Мауриуполе могут выполнить за два года. По его словам, на тот момент в городе работали 28 тыс. строителей, работы шли на 1250 объектах. 150 домов к тому времени уже восстановили.

Одним из важнейших предприятий в городе является комбинат «Азовсталь, который серьезно пострадал во время военных действий. Пушилин говорил, что на его месте могут появиться технопарк, просто парк или жилой массив. Однако затем Хуснуллин указал, что завод «останавливать не нужно».

В восстановлении Мариуполю помогает Санкт-Петербург — с июня они стали городами-побратимами. Москва поддерживает Донецк и Луганск.