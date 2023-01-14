Офис президента Украины сообщил о ракетных атаках

О работе ПВО сообщили в администрациях Киева и Одессы. В Харьковской области после урадов повреждены два объекта критической инфраструктуры, во Львовской области — еще один

Фото: Nacho Doce / Reuters

По всей территории Украины продолжает действовать воздушная тревога, ПВО и авиация отражают ракетные атаки, сообщил в своем телеграм-канале глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Взрывы слышны в Киеве, Одессе, Днепре, Харькове, Львовской и Винницкой области, сообщают «Страна.ua» и УНИАН.

Как пишет «Страна.ua», после взрывов большинство районов Харькова обесточены, в городе остановилось метро. Экстренные отключения света действуют и в других городах, в том числе в Киеве и Херсоне. Как позже сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, после «прилетов» в регионе были повреждены два объекта критической инфраструктуры.

Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил о взрыве в Днепре, а глава львовской ОВА Максим Казицкий также рассказал о повреждении объекта критической инфраструктуры в регионе.

В Одесской администрации подтвердили УНИАН работу ПВО над Одесским районом. О работе ПВО также сообщили в Киевской областной администрации. Мэр Киева Виталий Кличко призвал оставаться в укрытиях. «Новое Издание» пишет о работе ПВО в Луцке и звуках взрывов в Хмельницкой области.

После начала российской спецоперации на Украине в украинских городах регулярно объявляется воздушная тревога. Также с 10 октября Москва начала наносить удары по объектам военного управления и энергетики Украины. Президент России Владимир Путин объяснял это ответом на действия Киева, в том числе на теракт на Крымском мосту, в организации которого обвинил украинские спецслужбы. Киев свою причастность отрицает.



В связи с ударами власти украинских регионов неоднократно сообщали о проблемах с тепло-, водо- и электроснабжением. Еще в середине декабря украинский президент Владимир Зеленский заявил об уничтожении половины энергетической инфраструктуры страны. Премьер Денис Шмыгаль предупреждал, что Украина всю зиму будет жить в условиях дефицита электроэнергии.

Из-за массированных обстрелов украинские власти приостановили экспорт электроэнергии, запретили экспорт дров, а также ввели ограничения на пользование электричеством по всей стране.