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Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
В течение дня воздушная тревога неоднократно объявилась в разных областях Украины. Власти сообщали о повреждении объектов инфраструктуры
Фото: Vitalii Hnidyi / Reuters
Фото: Vitalii Hnidyi / Reuters

Воздушную тревогу объявили в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины, следует из данных сервисов, отслеживающих такие оповещения.

Тревогу объявили во всех областях около 15:00 мск с разницей в несколько минут.

На карте портала Fakty.ua говорится, что воздушная тревога также объявлена в некоторых районах Одесской области.

Позднее, около 15:37 мск, воздушную тревогу объявили в Киеве. Об этом сообщила городская администрация в телеграм-канале, жителей города попросили проследовать в укрытия. Примерно в это же время тревогу объявили в Кировоградской, Черкасской, Винницкой, Житомирской и Черниговской областях, следует из данных сервисов. К 16:05 мск тревога звучала на всей территории Украины.

В Полтавской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях уже объявляли воздушную тревогу около 13:20 14 января.

Утром взрывы звучали в Киевской, Николаевской и Черниговской областях, а также в Харькове. В Киеве тревогу объявляли дважды.

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Замглавы офиса украинского президента Кирилл Тимошенко говорил, что атаке подвергся объект критической инфраструктуры, его слова подтвердили в военной администрации города. В Киевской области, по словам главы военной администрации региона Алексея Кулебы, также был поврежден критически важный объект, там произошло возгорание.

После взрывов компания «Укрэнерго» сообщила, что в 11 областях Украины ввели аварийные отключения электричества.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Украина Воздушная тревога
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