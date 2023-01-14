Власти сообщили о второй серии взрывов в Киеве за утро

В Киеве второй раз за утро прогремели взрывы

Впервые более чем за 10 дней власти Киева и области сообщили об атаках по объектам критической инфраструктуры

Виталий Кличко (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

В Киеве второй раз за утро объявили воздушную тревогу, сообщается в телеграм-канале городской военной администрации. Власти заявили о ракетной атаке на столицу. По словам мэра Виталия Кличко, взрывы слышны в Днепровском районе города. Он сообщил также, что в Голосеевском районе на юго-западе Киева на нежилую территорию упали обломки ракеты, никто не пострадал.

Замруководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что атаке подвергся объект критической инфраструктуры. В военной администрации города это подтвердили.

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак призвал жителей не игнорировать сигналы тревоги. О взрывах пишут ряд украинских СМИ, в том числе Hromadske.ua и другие. Воздушная тревога также объявлена в Черниговской области.

В Киеве и Буче сообщили о взрывах Политика

За несколько часов до этого глава военной администрации Киевской области Алексей Кулеба сообщил, что на одном из объектов критической инфраструктуры произошло возгорание. Замкомандующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк при этом говорил, что взрывы в Киеве и области не связаны с военными действиями.

Утром 14 января ракетным ударам также подвергся Индустриальный район Харькова. По словам мэра Игоря Терехова, их целью стали объекты инфраструктуры. Взрывы были слышны и в областном центре Запорожской области — городе Запорожье. В Николаевской области под обстрел попал город Очаков, сообщил глава администрации региона Виталий Ким. Произошел пожар на одном из объектов гражданской инфраструктуры: загорелись гараж, две машины, повреждены окна в многоэтажном доме.

В первые дни месяца власти Украины несколько раз сообщали об обстрелах Киева. Так, взрывы в городе гремели в ночь на 1, 2 и 3 января, после них в столице вводили экстренные отключения электричества. Кличко говорил, что некоторые объекты теплоснабжения оказались обесточены.

11 января министр обороны Сергей Шойгу назначил командующим объединенной группировкой войск на Украине главу Генерального штаба Валерия Герасимова. Прежний командующий — Сергей Суровикин — стал его заместителем наряду с главкомом Сухопутных войск Олегом Салюковым и замначальника Генштаба Алексеем Кимом. В Минобороны сообщили, что речь идет о повышении уровня руководства военной операцией на Украине, и объяснили такое решение расширением масштаба решаемых в ходе ее проведения задач, необходимостью организации более тесного взаимодействия вооруженных сил и повышением качества обеспечения войск и эффективности управления группировками войск.

Россия с октября 2022 года наносит удары по объектам военного управления и энергетики Украины. Президент России Владимир Путин объяснял это ответом на действия Киева. Одна из последних таких атак, о которой сообщило Минобороны, произошла 31 декабря: ведомство заявило об ударах по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, задействованным в производстве беспилотных аппаратов, а также местам стоянки, хранения и запуска ударных дронов.

8 января российское военное ведомство сообщило, что после окончания режима перемирия, введенного на Рождество по поручению Путина, на различных направлениях были нанесены ракетные и артиллерийские удары, в результате которых поражены огневые позиции, живая сила и склады противника.