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В Киеве второй раз за утро прогремели взрывы

Власти сообщили о второй серии взрывов в Киеве за утро
Впервые более чем за 10 дней власти Киева и области сообщили об атаках по объектам критической инфраструктуры
Виталий Кличко
Виталий Кличко (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

В Киеве второй раз за утро объявили воздушную тревогу, сообщается в телеграм-канале городской военной администрации. Власти заявили о ракетной атаке на столицу. По словам мэра Виталия Кличко, взрывы слышны в Днепровском районе города. Он сообщил также, что в Голосеевском районе на юго-западе Киева на нежилую территорию упали обломки ракеты, никто не пострадал.

Замруководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что атаке подвергся объект критической инфраструктуры. В военной администрации города это подтвердили.

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак призвал жителей не игнорировать сигналы тревоги. О взрывах пишут ряд украинских СМИ, в том числе Hromadske.ua и другие. Воздушная тревога также объявлена в Черниговской области.

За несколько часов до этого глава военной администрации Киевской области Алексей Кулеба сообщил, что на одном из объектов критической инфраструктуры произошло возгорание. Замкомандующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк при этом говорил, что взрывы в Киеве и области не связаны с военными действиями.

Утром 14 января ракетным ударам также подвергся Индустриальный район Харькова. По словам мэра Игоря Терехова, их целью стали объекты инфраструктуры. Взрывы были слышны и в областном центре Запорожской области — городе Запорожье. В Николаевской области под обстрел попал город Очаков, сообщил глава администрации региона Виталий Ким. Произошел пожар на одном из объектов гражданской инфраструктуры: загорелись гараж, две машины, повреждены окна в многоэтажном доме.

В первые дни месяца власти Украины несколько раз сообщали об обстрелах Киева. Так, взрывы в городе гремели в ночь на 1, 2 и 3 января, после них в столице вводили экстренные отключения электричества. Кличко говорил, что некоторые объекты теплоснабжения оказались обесточены.

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11 января министр обороны Сергей Шойгу назначил командующим объединенной группировкой войск на Украине главу Генерального штаба Валерия Герасимова. Прежний командующий — Сергей Суровикин — стал его заместителем наряду с главкомом Сухопутных войск Олегом Салюковым и замначальника Генштаба Алексеем Кимом. В Минобороны сообщили, что речь идет о повышении уровня руководства военной операцией на Украине, и объяснили такое решение расширением масштаба решаемых в ходе ее проведения задач, необходимостью организации более тесного взаимодействия вооруженных сил и повышением качества обеспечения войск и эффективности управления группировками войск.

Россия с октября 2022 года наносит удары по объектам военного управления и энергетики Украины. Президент России Владимир Путин объяснял это ответом на действия Киева. Одна из последних таких атак, о которой сообщило Минобороны, произошла 31 декабря: ведомство заявило об ударах по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, задействованным в производстве беспилотных аппаратов, а также местам стоянки, хранения и запуска ударных дронов.

8 января российское военное ведомство сообщило, что после окончания режима перемирия, введенного на Рождество по поручению Путина, на различных направлениях были нанесены ракетные и артиллерийские удары, в результате которых поражены огневые позиции, живая сила и склады противника.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Киев Виталий Кличко взрывы Киевская область Воздушная тревога
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