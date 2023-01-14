Власти Киевской области сообщили о взрывах и возгорании на объекте инфраструктуры

В Киевской области сообщили о взрывах и пожаре на объекте инфраструктуры

Утром 14 января в Киевской области было слышно несколько взрывов, сообщил в своем телеграм-канале глава военной администрации региона Алексей Кулеба.

«На одном из объектов критической инфраструктуры есть возгорание», — написал он, добавив, что, по предварительным данным, пострадавших нет.

Звуки взрывов были слышны не только в области, но и в столице, заявил начальник штаба-замкомандующего сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк. Он указал при этом, что они не связаны с какими-либо военными действиями или работой системы противовоздушной обороны.

«Если бы была угроза, вы услышали бы сигнал тревоги», — заявил Павлюк, пообещав, что причина взрывов станет известна позже.

О взрывах в столице ранее сообщили украинские СМИ, в том числе УНИАН и «Зеркало недели», при этом воздушной тревоги в регионе не было.

Сигналы тревоги неоднократно звучали в украинских городах в течение января. Ее регулярно объявляют с 10 октября, когда российские войска начали наносить массированные удары по объектам военного управления и энергетики страны. Президент России Владимир Путин говорил, что эти атаки являются ответом на взрыв, совершенный на Крымском мосту. Украинские власти причастность к произошедшему отрицают.