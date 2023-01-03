В Киеве ввели экстренные отключения электричества после ночных обстрелов

Киев, Украина (Фото: Spencer Platt / Getty Images)

В Киеве ввели экстренные отключения света, сообщила в своем телеграм-канале энергокомпания ДТЭК.

«Они были применены, поскольку в результате ночной атаки была повреждена энергетическая инфраструктура столицы», — пояснили в компании. Энергетики пытаются стабилизировать ситуацию.

Утром мэр украинской столицы Виталий Кличко рассказал о ночном обстреле города. По его словам, в результате был поврежден объект энергетической инфраструктуры. Некоторые объекты теплоснабжения оказались обесточены, водоснабжение ведется в штатном режиме, уточнил Кличко.

В столице и других городах Украины экстренные отключения электричества вводят регулярно: из-за массированных ударов, которые российские войска начали наносить в октябре, к концу декабря было поражено более 700 объектов критической инфраструктуры, сообщал первый замминистра внутренних дел Украины Евгений Енин. Президент России Владимир Путин объяснял ракетные обстрелы ответом на теракт на Крымском мосту, в котором Москва обвиняет украинские спецслужбы. Киев же отрицал свою причастность.

Последние удары были нанесены в конце прошлого месяца. Так, 30 декабря Минобороны объявило, что накануне военные ударили по системе военного управления и объектам энергетики Украины, которые обеспечивали работу предприятий оборонно-промышленного комплекса. «Все назначенные объекты поражены», — подчеркнули в ведомстве. Украинские власти 29 декабря сообщали о взрывах в Киеве, Харькове, Львове.

31 декабря удар был нанесен по предприятиям, задействованным в производстве беспилотников.