В Киеве прогремели взрывы
Кличко сообщил о взрывах и работе ПВО в Киеве
Во всех областях Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения граждан. В Киеве слышны взрывы и работает система ПВО, написал в своем телеграм-канале мэр украинской столицы Виталий Кличко.
ПВО работает и в Киевской области, рассказал глава региона Алексей Кулеба. Он призвал местных жителей находиться в безопасных местах.
До этого о работе систем противоракетной обороны на Украине сообщал глава Николаевской области Виталий Ким.
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