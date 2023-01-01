В Киеве прогремели взрывы

Кличко сообщил о взрывах и работе ПВО в Киеве

Во всех областях Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения граждан. В Киеве слышны взрывы и работает система ПВО, написал в своем телеграм-канале мэр украинской столицы Виталий Кличко.

ПВО работает и в Киевской области, рассказал глава региона Алексей Кулеба. Он призвал местных жителей находиться в безопасных местах.

До этого о работе систем противоракетной обороны на Украине сообщал глава Николаевской области Виталий Ким.

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