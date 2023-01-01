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В Киеве прогремели взрывы

Кличко сообщил о взрывах и работе ПВО в Киеве

Во всех областях Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения граждан. В Киеве слышны взрывы и работает система ПВО, написал в своем телеграм-канале мэр украинской столицы Виталий Кличко. 

ПВО работает и в Киевской области, рассказал глава региона Алексей Кулеба. Он призвал местных жителей находиться в безопасных местах. 

До этого о работе систем противоракетной обороны на Украине сообщал глава Николаевской области Виталий Ким. 

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Теги
Военная операция на Украине взрывы Киев Киевская область Воздушная тревога
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