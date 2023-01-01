Минобороны сообщило об ударе 31 декабря по производству дронов на Украине

Оборонное ведомство заявило, что с помощью данных беспилотников украинские военные совершали «террористические атаки» на Россию. Цель удара была достигнута, отметили в Минобороны

Фото: Минобороны РФ

Российские военные нанесли удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, задействованным в производстве беспилотных аппаратов. Об этом говорится в сводке Минобороны.

«31 декабря 2022 года вооруженными силами был нанесен удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, задействованным в изготовлении ударных беспилотных летательных аппаратов, применяемых для совершения террористических атак против России», — говорится в сообщении. Кроме того, удары нанесли по местам стоянки, хранения и запуска ударных дронов.

Минобороны отмечает, что цель удара была достигнута. «Планы киевского режима по совершению в ближайшее время террористических атак против Российской Федерации сорваны», — заявили в министерстве.

В сводке также сообщается, что военные на купянском направлении нанесли «огневое поражение» украинским войскам в районах населенных пунктов Котляровка, Ивановка, Подолы, Першотравневое Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики. Были убиты более 40 украинских военнослужащих, уничтожены две боевые бронированные машины и пикап.

На краснолиманском направлении артиллерией были обстреляны пять ротных тактических групп 92-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 111-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Розовка и Стельмаховка ЛНР, а также Серебрянского лесничества. Потери украинской стороны убитыми и ранеными на данном направлении Минобороны оценило в 150 человек.

Также, согласно сообщению, вооруженные силы продолжают наступление на донецком направлении, а на южно-донецком направлении в Запорожской области отразили контратаки ВСУ.

31 декабря по всей Украине была объявлена воздушная тревога. После этого власти ряда областей и городов сообщили о работе ПВО и взрывах. В частности, по словам мэра Киева Виталия Кличко, в столице взрывы были в Соломенском, Печерском и Голосеевском районах. Власти Хмельницкого сообщили об ударе по военному объекту.