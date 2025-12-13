 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Мирный план по Украине⁠,
0

FT рассказала о попытке ЕС и Украины избежать «капитуляции»

FT: Европа сплотилась вокруг Украины, чтобы та избежала капитуляции
Сюжет
Мирный план по Украине
Европейские союзники Киева и он сам активно работают над поиском общей позиции с США касательно мирного плана, который передадут России, сказал источник FT. При этом в Европе сомневаются, что Москву устроит нынешняя версия плана
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Лидеры европейских стран за последнее время сплотились вокруг Украины и пытаются помочь ей избежать принуждения к «капитуляции» и смягчить условия будущего соглашения. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источник.

Французский чиновник рассказал изданию, что стороны вели интенсивную дипломатическую работу, направленную на поиск «общего мнения» для Украины, США и самого ЕС насчет новой версии мирного плана, который затем можно было бы представить России.

Как пишет FT, украинские переговорщики при поддержке европейских чиновников пытались улучшить условия мирного соглашения, к тому моменту выработанному США. В частности, Киев хотел получить рычаги влияния, но при этом рассматривал варианты уступок, о которых прежде не думал.

WP рассказала о секретных и «тревожных» встречах делегации Украины с ФБР
Политика
Дэн Бонджино и Каш Патель

При этом европейские чиновники усомнились, что Россия примет существующую в настоящий момент версию плана. Они предположили, что документ может не в полной мере соответствовать целям Москвы.

Мирный план США был представлен в ноябре. Он обсуждается несколько недель, контакты были как с Москвой, так и с Киевом. Евросоюз изначально скептически отнесся к инициативе и начал вырабатывать собственное предложение. Очередная встреча по мирному плану должна была состояться в Париже 13 декабря с участием представителей Украины и ее стран-партнеров. По данным RMF, однако, она отменена.

Как писали Axios и The Wall Street Journal, в понедельник, 15 декабря, в Берлине пройдут переговоры с участием Джареда Кушнера — зятя аамериканского президента Дональда Трампа, — а также спецпосланника Стива Уиткоффа, президента Украины Владимира Зеленского, лидеров Германии, Франции и Великобритании.

Москва может быть довольна не всеми отредактированными пунктами в мирном плане по Украине, который получит, заявил накануне помощник российского президента Юрий Ушаков. Он уточнил, что обновленной версии плана российская сторона пока не видела. Однако активные контакты Москвы с Вашингтоном «рано или поздно» возобновятся, отметил помощник главы государства.

Трамп говорил, что Вашингтон «выкинул кое-что» из плана по урегулированию российско-украинского конфликта. По его словам, у документа «есть четыре или пять разных частей». Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что одним из результатов обсуждения мирного плана США между Украиной и странами Европы стало исчезновение из документа пункта о правах нацменьшинств и религиозной свободе.

По сведениям Axios, на встрече в Париже 13 декабря будут обсуждаться частности «новые идеи», как решить вопросы территорий, Запорожской АЭС и другие спорные темы. Эти предложения Киев прописал в ответе на мирный план США, переданный американской стороне 10 декабря.

На переговорах в Берлине же, как писал Bild, затронут территориальный вопрос, гарантии безопасности для Украины, восстановление страны после заключения мира, а также судьбу российских замороженных активов. В частности, темой станут предложения по предоставлению Украине гарантий, аналогичных пятой статье устава НАТО, сохранению за Украиной 80% ее территории и помощи в восстановлении, сообщали Axios в Белом доме.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что Москва не добивается капитуляции Украины, а хочет «признания реалий, которые сложились на земле».

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Новость

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе  и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья

Что такое импакт  и почему он критически важен  для бизнеса в 2025 году

ИМПАКТ-БИЗНЕС Интервью

Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос  в развитии компании — поиск смысла»

ИМПАКТ-БИЗНЕС Колонка

Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья СберПро

Как и для чего  бизнес инвестирует  в социальную инфраструктуру

Реклама, ПАО «Сбербанк»

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Евросоюз Украина США мирный план
Материалы по теме
Эксперт не увидел ущерба плану Трампа в заморозке российских активов в ЕС
Политика
Путин обсудил с Эрдоганом план ЕС о «грандиозном жульничестве» с активами
Политика
RMF узнала об отмене субботней встречи по мирному плану в Париже
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 декабря
EUR ЦБ: 93,56 (+0,62) Инвестиции, 15:12 Курс доллара на 13 декабря
USD ЦБ: 79,73 (+0,39) Инвестиции, 15:12
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 15:30
FT рассказала о попытке ЕС и Украины избежать «капитуляции» Политика, 15:19
Что добывают и производят в городах и провинциях Китая. Карта РБК и ВТБ, 15:15
Бьюти-блогерам Целесте назначили меру пресечения по делу о клевете Общество, 15:09
США решили ослабить санкции против Белоруссии Политика, 15:06
Экономика впечатлений: цены комфортнее, отдых интереснее РБК и Ozon Travel, 15:05
Чемпионка мира заявила, что недовольна допуском российских лыжников Спорт, 15:03
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
Как компании выбирают, кто будет внедрять ИТ-системы. Исследование РБК х Ростелеком, 14:55
В Астрахани избили тренера гандбольного «Динамо» Заикина Спорт, 14:53
Шесть человек пострадали в ДТП с 25 автомобилями в Пензенской области Общество, 14:51
Премьер Чехии заявил, что Прага не будет финансировать Украину Политика, 14:51
Умер художник и представитель арт-андеграунда Геннадий Устюгов Общество, 14:36
Крымская классика: гедонистический маршрут по полуострову РБК и ВТБ, 14:28
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10