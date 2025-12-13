FT рассказала о попытке ЕС и Украины избежать «капитуляции»

Европейские союзники Киева и он сам активно работают над поиском общей позиции с США касательно мирного плана, который передадут России, сказал источник FT. При этом в Европе сомневаются, что Москву устроит нынешняя версия плана

Фото: Reuters

Лидеры европейских стран за последнее время сплотились вокруг Украины и пытаются помочь ей избежать принуждения к «капитуляции» и смягчить условия будущего соглашения. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источник.

Французский чиновник рассказал изданию, что стороны вели интенсивную дипломатическую работу, направленную на поиск «общего мнения» для Украины, США и самого ЕС насчет новой версии мирного плана, который затем можно было бы представить России.

Как пишет FT, украинские переговорщики при поддержке европейских чиновников пытались улучшить условия мирного соглашения, к тому моменту выработанному США. В частности, Киев хотел получить рычаги влияния, но при этом рассматривал варианты уступок, о которых прежде не думал.

При этом европейские чиновники усомнились, что Россия примет существующую в настоящий момент версию плана. Они предположили, что документ может не в полной мере соответствовать целям Москвы.

Мирный план США был представлен в ноябре. Он обсуждается несколько недель, контакты были как с Москвой, так и с Киевом. Евросоюз изначально скептически отнесся к инициативе и начал вырабатывать собственное предложение. Очередная встреча по мирному плану должна была состояться в Париже 13 декабря с участием представителей Украины и ее стран-партнеров. По данным RMF, однако, она отменена.

Как писали Axios и The Wall Street Journal, в понедельник, 15 декабря, в Берлине пройдут переговоры с участием Джареда Кушнера — зятя аамериканского президента Дональда Трампа, — а также спецпосланника Стива Уиткоффа, президента Украины Владимира Зеленского, лидеров Германии, Франции и Великобритании.

Москва может быть довольна не всеми отредактированными пунктами в мирном плане по Украине, который получит, заявил накануне помощник российского президента Юрий Ушаков. Он уточнил, что обновленной версии плана российская сторона пока не видела. Однако активные контакты Москвы с Вашингтоном «рано или поздно» возобновятся, отметил помощник главы государства.

Трамп говорил, что Вашингтон «выкинул кое-что» из плана по урегулированию российско-украинского конфликта. По его словам, у документа «есть четыре или пять разных частей». Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что одним из результатов обсуждения мирного плана США между Украиной и странами Европы стало исчезновение из документа пункта о правах нацменьшинств и религиозной свободе.

По сведениям Axios, на встрече в Париже 13 декабря будут обсуждаться частности «новые идеи», как решить вопросы территорий, Запорожской АЭС и другие спорные темы. Эти предложения Киев прописал в ответе на мирный план США, переданный американской стороне 10 декабря.

На переговорах в Берлине же, как писал Bild, затронут территориальный вопрос, гарантии безопасности для Украины, восстановление страны после заключения мира, а также судьбу российских замороженных активов. В частности, темой станут предложения по предоставлению Украине гарантий, аналогичных пятой статье устава НАТО, сохранению за Украиной 80% ее территории и помощи в восстановлении, сообщали Axios в Белом доме.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что Москва не добивается капитуляции Украины, а хочет «признания реалий, которые сложились на земле».