WP рассказала о секретных и «тревожных» встречах делегации Украины с ФБР

Глава украинской переговорной делегации Рустем Умеров провел несколько секретных встреч с главой ФБР Кашем Пателем и его заместителем Дэном Бонгино, пишет Washington Post со ссылкой на источники.

Встречи вызвали тревогу у западных чиновников, опрошенных WP. Они предположили, что Умеров и другие украинские переговорщики намеренно вышли на руководство ФБР, чтобы добиться амнистии по потенциальным обвинениям в коррупции.

Другие источники выразили опасения, что этот недавно созданный канал связи может быть использован для оказания давления на администрацию президента Украины Владимира Зеленского, чтобы добиться от Киева принятия мирного плана США, предусматривающего серьезные уступки с украинской стороны.

Украинский посол в США Ольга Стефанишина подтвердила встречу Умерова с представителями ФБР. Газете The Washington Post она сообщила, что тот «обсудил только вопросы, касающиеся национальной безопасности», и что содержание переговоров не может быть обнародовано.

Представитель ФБР же сказал газете, что на встрече с участием Умерова обсуждались общие интересы двух стран в области правоохранительной деятельности и национальной безопасности. Тема коррупции в Украине поднималась на одной из встреч, но не была основной, сказал WP американский чиновник.

