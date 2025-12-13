RMF узнала об отмене субботней встречи по мирному плану в Париже

Встреча в Париже 13 декабря, в которой должны были принять участие представители Украины, Великобритании, Германии, Франции и США, отменена, сообщает польская радиостанция RMF FM со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

О планах провести такую встречу писал Axios. По данным издания, на ней планировали обсудить мирное урегулирование конфликта на Украине, в частности, «новые идеи», как решить вопросы территорий, Запорожской АЭС и другие спорные темы. Эти предложения Киев отразил в ответе на мирный план США, переданный американской стороне 10 декабря.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон отправит своего представителя на эту встречу, если увидит хороший шанс заключить мирное соглашение.

10 декабря состоялась телефонный разговор между Трампом и президент Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и канцлером Германии Фридрихом Мерцем. По словам последнего, обсуждалась тема территориальных уступок Украины.

Berliner Morgenpost со ссылкой на источники сообщила, что на 15 декабря запланирована встреча президента Украины Владимира Зеленского и Мерца в Берлине. По данным газеты, к ним присоединятся представители Великобритании и Франции, а также, возможно, Польши и Италии. Одной из тем переговоров Berliner Morgenpost назвала мирное урегулирование.

Газета The Washington Post, ссылаясь на американские, европейские и украинские источники, сообщила, что обновленный мирный план США из 20 пунктов включает создание демилитаризованной зоны вдоль всей линии фронта, передачу управления Запорожской АЭС под контроль Вашингтона и возможный обмен территориями.

Президент России Владимир Путин заявлял, что Донбасс исторически является территорией России. Он пообещал, что территории Донбасса и Новороссии станут российскими в любом случае — военным или любым другим путем.