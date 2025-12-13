 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
0

Эксперт не увидел ущерба плану Трампа в заморозке российских активов в ЕС

Политолог Синельников-Оришак: заморозка активов России в ЕС не мешает плану США
Сюжет
Война санкций
Сюжет
Мирный план по Украине
Решение ЕС о бессрочной заморозке российских активов не помешает мирному плану США, заявил в эфире Радио РБК политолог Синельников-Оришак. По его мнению, в итоге эти средства могут пойти на восстановление в том числе Донбасса

Решение Евросоюза о бессрочной заморозке российских активов не противоречит мирному плану США и не мешает его реализации, заявил политолог Михаил Синельников-Оришак в эфире Радио РБК.

Предложения США включают в том числе финансирование восстановления Украины за счет части замороженных в Европе активов России, писала The Washington Post.

Синельников-Оришак подчеркнул, что «по форме» решение ЕС бессрочно заблокировать российские активы не подразумевает конфискации этих средств. По мнению эксперта, разморозка активов произойдет, если Россия примет решение о помощи в восстановлении Украины.

«Этот узел можно разрубить в рамках переговоров, решить, что в порядке дружеской помощи Российская Федерация оказывает братскому пострадавшему народу помощь. Из этой же помощи пойдет часть на восстановление, допустим, там, какие доли, проценты это [выделят] на восстановление Донбасса. Естественно, это будет отдельно оговорено», — сказал политолог.

МИД одним словом отреагировал на бессрочную заморозку активов России в ЕС
Политика

12 декабря Евросовет принял решение о бессрочной заморозке российских активов. Это позволяет не продлевать заморозку каждые полгода голосованием. Власти ЕС опасались, что одна из стран евроблока, у которой хорошие отношения с Москвой, например, Венгрия, может не поддержать блокировку, отмечал Reuters.

В Евросовете подчеркнули, что ЕС не намерен возвращать России ее заблокированные активы, «пока сохраняется риск дальнейшего серьезного ухудшения экономической ситуации» на территории объединения и его членов. Однако бессрочная блокировка «не предопределяет решения о возможном использовании российских иммобилизованных активов», заявили в ЕС. Этот вопрос лидеры ЕС будут обсуждать 18 декабря.

В то же время глава Евросовета Антониу Кошта назвал следующим шагом обеспечение финансирования Украины на 2026-2027 годы.

Financial Times писала, что американская сторона пыталась отговорить Евросоюз от принятия каких-либо мер в отношении российских активов до согласования мирного плана. Профессор кафедры политологии Финансового университета Александр Шатилов в эфире телеканала РБК выразил мнение, что возможность использования замороженных в Европе российских активов во многом будет зависеть от позиции Трампа.

«Если Трампу не удастся все-таки переломить эту ситуацию, то решение может быть принято и может иметь крайне печальные последствия для мира на Украине и вообще отношений России и Запада, прежде всего России и Европы в целом», — сказал он.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на решение Евросовета словом «наперсточники». Президент России Владимир Путин до этого предупреждал о прорабатываемых ответных мерах на случай конфискации российских активов. В Кремле сообщали, что юридическую ответственность будут нести как страны, так и конкретные лица.

12 декабря Банк России объявил о решении подать иск в Арбитражный суд Москвы в отношении бельгийского депозитария Euroclear, где находится большинство российских активов. ЦБ объясни решение «причинением вреда» из-за «незаконных действий» депозитария, а также официально рассматриваемыми Еврокомиссией механизмами прямого или косвенного использования российских активов. Euroclear заявил, что готов защищаться в российских судах.

Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
бессрочная блокировка заморозка счетов Евросоюз мирный план
