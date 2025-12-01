Трамп опроверг связь закрытия неба близ Венесуэлы с возможным ударом США

Решение о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой и рядом с ней не означает возможного удара по стране со стороны США, заявил американский президент Дональд Трамп на борту Air Force One. Запись опубликована в YouTube-канале Белого дома.

«Не вкладывайте в это никакого смысла», — ответил он на вопрос журналистки о том, связаны ли ограничения с вероятностью ударов.

Объясняя причины закрытия неба, Трамп сказал, что США считают Венесуэлу «не очень дружественной страной». Он добавил, что в страну прибывают «миллионы людей» из Венесуэлы, среди которых, по его словам, есть заключенные, члены банд и наркоторговцы. «Все эти люди, которые прибыли в нашу страну, не должны были бы находиться в нашей стране, создавая множество проблем», — заявил он.

О закрытии воздушного пространства Трамп объявил 29 ноября, обратившись ко «всем авиакомпаниям, пилотам, наркоторговцам и торговцам людьми». Венесуэльский МИД расценил это как угрозу применения силы и нарушение устава ООН.

До этого Reuters сообщил, что Венесуэла аннулировала разрешения на эксплуатацию крупных международных авиакомпаний, которые прекратили полеты после предупреждения Федерального управления гражданской авиации США (FAA). Предупреждение FAA о рисках полетов в районе Венесуэлы было выпущено на фоне роста напряженности между странами из-за ухудшения ситуации с безопасностью и военной активности в Венесуэле.

США в последние месяцы стягивали в Карибское море значительные силы. К середине ноября численность американских военных в регионе достигла 15 тыс. человек. Это крупнейшая группировка войск США на Карибах за несколько десятилетий — по одним оценкам, со времен вторжения в Панаму в 1989 году, по другим — со времен Карибского кризиса 1962 года.