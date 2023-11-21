Песков заявил, что Кремлю неизвестно о госнаградах сына Кадырова

Песков: в Кремле не знают о представлении Адама Кадырова к госнаградам

Кремлю ничего не известно о представлении сына главы Чечни к госнаградам, заверил Песков. Всего на счету Адама Кадырова не менее девяти наград, в том числе звание Героя Чечни, но все они негосударственные

Адам Кадыров (Фото: ТАСС)

Кремль не располагает информацией о представлении к государственным наградам сына главы Чечни Адама Кадырова. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Я не располагаю информацией о том, что он был представлен к каким-то государственным наградам. Мне об этом ничего не известно», — заверил он.

В августе стало известно, что Адам Кадыров в грозненском СИЗО избил обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля. Молодой человек сжег священную книгу в мае недалеко от соборной мечети в Волгограде. По данным Следственного комитета, такое задание Журавель получил от спецслужб Украины, ему заплатили 10 тыс. руб. Кроме того, волгоградец снимал для украинских спецслужб военные объекты.



Против Журавеля завели дело по ст. 148 УК (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий). Его передали в Чечню на фоне «обращений жителей» республики и доставили в Грозный.



Рамзан Кадыров дважды показывал кадры избиения, одно из видео он сопроводил подписью «герой всех мусульман».

Всего за последние месяцы Кадыров-младший получил не менее девяти наград, том числе орден «Дуслык», высший орден Карачаево-Черкесии «За заслуги перед КЧР», «За служение религии Ислам» I степени, «За заслуги перед Уммой», «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой». Ему также присвоили звание Героя Чеченской Республики. Такого звания удостаивают за выдающиеся заслуги перед регионом и народом Чечни, связанные с совершением геройского подвига.

Министр национальной политики Чечни Ахмед Дудаев 17 ноября сообщил, что сын главы получил орден «Трудовая доблесть России» (награда одноименной всероссийской общественной организации) и медаль «За вклад в развитие Российского университета спецназа» I степени.

Все эти награды не относятся к государственным. К последним относятся высшие звания Российской Федерации, ордена, медали, почетные знаки, вручаемые на федеральном уровне. «Юбилейные медали Российской Федерации, награды, учреждаемые федеральными органами государственной власти и иными федеральными государственными органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, общественными и религиозными объединениями, не являются государственными наградами Российской Федерации», — говорится в указе президента «О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации».

В начале ноября Кадыров-младший был назначен на должность в службе безопасности отца. По словам Дудаева, подросток «проявляет себя как достойный мужчина, для которого понятия чести и достоинства находятся на первом месте».