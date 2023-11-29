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Мэр Донецка заявил о взломе после появления распоряжения о сыне Кадырова

Мэр Донецка Кулемзин заявил о взломе после появления документа о сыне Кадырова
Адам Кадыров
Адам Кадыров (Фото: Казбек Вахаев / ТАСС)

Сайт администрации Донецка был взломан, сообщил глава города Алексей Кулемзин в телеграм-канале.

«На данный момент специалистами предпринимаются все усилия для устранения информационных атак ЦИПсО Украины (Центр информационно-психологических спецопераций. — РБК)», — написал Кулемзин.

До этого на сайте администрации города появилось распоряжение о присвоении сыну главы Чечни Рамзана Кадырова Адаму звания «почетный гражданин Донецка», сообщили телеграм-каналы «Осторожно, новости» и Baza.

Документ был подписан главой городской администрации Николаем Волковым 24 ноября. В тексте распоряжения говорилось, что данное звание было присвоено Адаму Кадырову за «активную гражданскую позицию», «весомый личный вклад в развитие культурных отношений между городами Донецк и Грозный» и «повышение имиджа Донецка в масштабах Российской Федерации».

Адам Кадыров стал куратором батальона Минобороны
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Адаму Кадырову 16 лет. В августе 2023 года он избил в грозненском СИЗО обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля. Рамзан Кадыров дважды показывал кадры избиения Журавеля, в одном из видео он назвал своего сына «героем всех мусульман».

После этого Адама Кадырова назначили на должность в службе безопасности отца. Позже ему дали должность куратора батальона имени Шейха Мансура в составе Минобороны России.

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Кроме того, за последние месяцы Кадыров-младший получил не менее девяти наград, в том числе орден «Дуслык», высший орден Карачаево-Черкесии «За заслуги перед КЧР», «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой», орден «Трудовая доблесть России» и медаль «За вклад в развитие Российского университета спецназа» I степени. Ему также присвоили звание Героя Чечни.

Теги
Рамзан Кадыров звание ДНР Донецк взлом сайта
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