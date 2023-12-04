Матвиенко выступила за проведение абортов только по двум причинам

Несмотря на снижение числа абортов, «цифры очень тревожные», заявила Матвиенко. Она считает, что прерывать беременность можно только в случае изнасилования или по медпоказаниям. Спикер обещает, что власти не будут запрещать аборты

Валентина Матвиенко (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает необходимым добиться того, чтобы в России аборты можно было проводить только по двум причинам — в случае насилия над женщиной либо по медицинским показаниям, передает корреспондент РБК.

«Мы к этому движемся, но, конечно же, эффективность этой работы надо повышать», — сказала она. По словам сенатора, за последние пять лет число абортов в России снизилось на 25%, «тем не менее, цифры пока очень тревожные» (по оценке Росстата, количество абортов снижается с начала 1990-х — в среднем на 6% в год. В 2020 году ведомство зафиксировало 553 тыс. случаев искусственного прерывания беременности — это 38,8 аборта на каждые 100 родов. По итогам 2022 года это число сократилось до 506 тыс.).

Вместе с тем спикер пообещала, что запрещать аборты и криминализировать законодательство в этой сфере не будут: «Государство по этому пути точно не пойдет». Матвиенко напомнила, что у страны уже есть опыт запрета на прерывание беременности, «который закончился печальными последствиями»: ростом числа подпольных абортов, женской смертности и т.д. «Точно по такому пути мы не пойдем», — сказала Матвиенко, призвав «снизить накал риторики» и призвав перевести обсуждение «в плоскость здравого смысла».

В ряде регионов начались «шараханья в разные стороны», в том числе ограничение на аборты в частных клиниках, сказала Матвиенко. Она отметила, что форма собственности клиник не имеет значения, поскольку и государственные, и частные медучреждения работают по единым медицинским стандартам и требованиям. Если какая-то клиника допустит нарушение, у нее необходимо отозвать лицензию. «Но нельзя огульно лишить женщину права выбора, если уж она решится на такой шаг, если в том или ином районе частная клиника может оказать более качественную медицинскую помощь», — подчеркнула она.

Спикер Совфеда считает, что Минздраву и региональным органам здравоохранения нужно усилить контроль за абортами, а о запрете речи быть не должно. «Невозможно запретить. Жизнь устроена по-другому. И не дай бог, допустить такими запретами, чтобы эта тема ушла в подполье, чтобы начали делать медицинские операции не в медицинском учреждении, под контролем врача, в соответствующих условиях, а где-то в неприспособленных местах. Это угроза жизни женщин, это повышение смертности женщин, угроза их здоровью», — сказала Матвиенко.

В ноябре власти Крыма, Курской и Липецкой областей заявили, что частные клиники отказались от оказания услуг по прерыванию беременности. В Мордовии, Тверской и Калининградской областях приняли законы о запрете «склонения к абортам»; патриарх Кирилл, который многие годы выступает против абортов, предложил распространить эту практику на федеральный уровень, сославшись на демографический кризис. Его поддержала член комитета Совфеда по конституционному законодательству Ольга Ковитиди. В конце ноября зампред Госдумы Анна Кузнецова заявила о проработке инициативы по ограничению прерывания беременности.

Опрошенные РБК эксперты предупредили, что ограничение на проведение абортов не приведет к росту рождаемости. Научный сотрудник Института экономической политики им. Гайдара Игорь Ефремов среди последствий такого решения назвал рост опасных для жизни и здоровья женщин практик провоцирования выкидышей и нелегальных искусственных абортов.