 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Политика ,  
0 

Матвиенко выступила за проведение абортов только по двум причинам

Матвиенко выступила против запрета абортов, но назвала только 2 причины для них
Несмотря на снижение числа абортов, «цифры очень тревожные», заявила Матвиенко. Она считает, что прерывать беременность можно только в случае изнасилования или по медпоказаниям. Спикер обещает, что власти не будут запрещать аборты
Валентина Матвиенко
Валентина Матвиенко (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает необходимым добиться того, чтобы в России аборты можно было проводить только по двум причинам — в случае насилия над женщиной либо по медицинским показаниям, передает корреспондент РБК.

«Мы к этому движемся, но, конечно же, эффективность этой работы надо повышать», — сказала она. По словам сенатора, за последние пять лет число абортов в России снизилось на 25%, «тем не менее, цифры пока очень тревожные» (по оценке Росстата, количество абортов снижается с начала 1990-х — в среднем на 6% в год. В 2020 году ведомство зафиксировало 553 тыс. случаев искусственного прерывания беременности — это 38,8 аборта на каждые 100 родов. По итогам 2022 года это число сократилось до 506 тыс.).

Вместе с тем спикер пообещала, что запрещать аборты и криминализировать законодательство в этой сфере не будут: «Государство по этому пути точно не пойдет». Матвиенко напомнила, что у страны уже есть опыт запрета на прерывание беременности, «который закончился печальными последствиями»: ростом числа подпольных абортов, женской смертности и т.д. «Точно по такому пути мы не пойдем», — сказала Матвиенко, призвав «снизить накал риторики» и призвав перевести обсуждение «в плоскость здравого смысла».

Эксперты предупредили о рисках подпольных операций и «абортного туризма»
Политика
Фото:Hannes P Albert / Global Look Press

В ряде регионов начались «шараханья в разные стороны», в том числе ограничение на аборты в частных клиниках, сказала Матвиенко. Она отметила, что форма собственности клиник не имеет значения, поскольку и государственные, и частные медучреждения работают по единым медицинским стандартам и требованиям. Если какая-то клиника допустит нарушение, у нее необходимо отозвать лицензию. «Но нельзя огульно лишить женщину права выбора, если уж она решится на такой шаг, если в том или ином районе частная клиника может оказать более качественную медицинскую помощь», — подчеркнула она.

Спикер Совфеда считает, что Минздраву и региональным органам здравоохранения нужно усилить контроль за абортами, а о запрете речи быть не должно. «Невозможно запретить. Жизнь устроена по-другому. И не дай бог, допустить такими запретами, чтобы эта тема ушла в подполье, чтобы начали делать медицинские операции не в медицинском учреждении, под контролем врача, в соответствующих условиях, а где-то в неприспособленных местах. Это угроза жизни женщин, это повышение смертности женщин, угроза их здоровью», — сказала Матвиенко.

В ноябре власти Крыма, Курской и Липецкой областей заявили, что частные клиники отказались от оказания услуг по прерыванию беременности. В Мордовии, Тверской и Калининградской областях приняли законы о запрете «склонения к абортам»; патриарх Кирилл, который многие годы выступает против абортов, предложил распространить эту практику на федеральный уровень, сославшись на демографический кризис. Его поддержала член комитета Совфеда по конституционному законодательству Ольга Ковитиди. В конце ноября зампред Госдумы Анна Кузнецова заявила о проработке инициативы по ограничению прерывания беременности.

Читайте на РБК Pro
До ₽400 тыс.: какова цена ошибки при ведении воинского учета
Как повысить эффективность и мотивацию команды в период изменений
В России 28 млн одиночек: что компании могут им предложить
Экономист Ениколопов: рубль кое-где принимают, деньги потекли из страны

Опрошенные РБК эксперты предупредили, что ограничение на проведение абортов не приведет к росту рождаемости. Научный сотрудник Института экономической политики им. Гайдара Игорь Ефремов среди последствий такого решения назвал рост опасных для жизни и здоровья женщин практик провоцирования выкидышей и нелегальных искусственных абортов.

Авторы
Теги
Персоны
Мария Лисицына Мария Лисицына, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Валентина Матвиенко аборты беременность демография
Валентина Матвиенко фото

Валентина Матвиенко

политик, спикер Совета Федерации

7 апреля 1949 года

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Материалы по теме
В Госдуме не исключили ограничения абортов на федеральном уровне
Общество
70% опрошенных врачей выступили против наказания за «склонение к абортам»
Политика
В Совфеде предложили ввести ответственность за склонение женщины к аборту
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 2 декабря
EUR ЦБ: 97,91 (+1,03) Инвестиции, 01 дек, 16:33 Курс доллара на 2 декабря
USD ЦБ: 89,76 (+1,18) Инвестиции, 01 дек, 16:33
Белый дом заявил об отсутствии «волшебного горшочка» для помощи Киеву Политика, 14:39
Генетика, пол, стресс: главные мифы об облысении РБК и Nourkrin, 14:33
Займите место моему 3D-персонажу у сцены: какое будущее ждет видеозвонки Тренды, 14:22
Что нужно, чтобы начать продавать на маркетплейсе. Чек-лист РБК и Яндекс Маркет, 14:19
Игорь Семшов ушел из клуба Второй лиги после года работы Спорт, 14:18
Война Израиля и ХАМАС. Онлайн Политика, 14:16
Наиболее интересные научные инициативы российских ученых РБК и Росатом, 14:10
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Автобус сдуло с трассы в Красноярском крае. Видео Общество, 14:08
Рынок акций Индии достиг нового рекорда на фоне победы партии Моди Инвестиции, 14:06
Матвиенко выступила за проведение абортов только по двум причинам Политика, 14:05
Желудочное чутье: как контролировать голод Pro, 14:02
При тестировании цифрового рубля в России провели свыше 13 тыс. операций Финансы, 13:59
Почему выросла недвижимость на горнолыжных склонах и в теплых странах РБК и Ингосстрах, 13:58
Машков сменит Калягина на посту председателя Союза театральных деятелей Политика, 13:53