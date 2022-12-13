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Постпред США при НАТО указала на «реальный дефицит» вооружений для Киева

Постпред США при НАТО Смит указала на «реальный дефицит» вооружений для Украины
Ситуация с истощением запасов наблюдается по всему альянсу, указала Джулианн Смит. В НАТО и ЕС рассчитывают, что удастся нарастить объемы производства вооружений
Джулианн Смит
Джулианн Смит (Фото: Mario Tama / Getty Images)

Страны НАТО столкнулись с «реальным дефицитом» вооружений для Украины, заявила постоянный представитель США при альянсе Джулианн Смит в интервью Центру стратегических и международных исследований.

Она назвала истощение запасов серьезным вызовом для союзников по НАТО и украинских военных.

«Такие страны, как Эстония, предоставившая Украине большие объемы военной помощи, сталкиваются с весьма реальным дефицитом [вооружений], и они не одиноки. Мы это видим по всему альянсу», — сказала Смит.

В НАТО и ЕС сейчас обсуждают проблему и рассчитывают убедить оборонные компании нарастить объемы производства вооружений.

Германия неоднократно заявляла об истощении своих запасов вооружений. В частности, на «абсолютный дефицит собственных запасов» ФРГ указывала глава немецкого МИДа Анналена Бербок в конце августа. Газета The Times писала, что военная помощь Киеву со стороны Великобритании иссякнет к концу года. Издание Le Monde отмечало, что запасы западных стран, в том числе США и Франции, исчерпались до «критических значений». Например, Париж отправил на Украину четверть от общих запасов самоходных гаубиц Caesar.

Телеканал CNN сообщал, что США столкнулись с дефицитом 155-мм артиллерийских боеприпасов и переносных зенитных комплексов Stinger. Также заканчиваются противорадиолокационные ракеты HARM, ракеты класса «земля-земля» GMLRS и переносные противотанковые комплексы Javelin. Как пояснял один из чиновников, при этом Вашингтон Киеву предоставляет излишки вооружений — то, что не зарезервировано американской армией на случай непредвиденных обстоятельств. Каждая поставка оценивается с точки зрения ее влияния на стратегические резервы США и тратить свой собственный «неприкосновенный запас» Пентагон не намерен, указывал CNN.

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Елена Чернышова
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