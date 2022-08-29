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Times узнала, что у Британии заканчивается оружие для поддержки Киева

Военная и финансовая поддержка вооруженных сил Украины со стороны Великобритании иссякнет к концу года. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на источник в британском Министерстве обороны.

«В Британии заканчивается оружие, которое она может дать Украине. Действительность такова, что финансовый вклад Соединенного Королевства иссякнет к концу года», — заявил собеседник газеты.

В то же время The Times отмечает, что новому премьер-министру Британии предстоит решить, целесообразно ли тратить на поддержку Киева «миллиарды фунтов стерлингов» в условиях напряженной ситуации с финансами в Соединенном Королевстве.

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Фото:Christopher Furlong / Getty Images

С начала российской военной операции на Украине Великобритания не раз объявляла о предоставлении Киеву военной помощи. В последний раз — 27 августа, — британское Минобороны анонсировало отправку Киеву шести подводных беспилотников, которые помогут в обнаружении мин в прибрежных водах.

В июне РБК подсчитал на основе данных проекта Ukraine Support Tracker Кильского института мировой экономики (Kiel Institute for the World Economy), что совокупный объем военной и гуманитарной помощи Киеву от Лондона превысил $75 млрд, что в 1,6 раза больше годового украинского госбюджета.

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Ранее о том, что запасы вооружений для помощи Украины счерпаны, также сообщил канцлер Германии Олаф Шольц.

Российские власти осуждают поставки западного оружия Украине и говорят, что они не помешают достичь целей спецоперации. Также в российском МИДе неоднократно подчеркивали, что конвои с этим вооружением будут считаться законными военными целями.

Теги
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