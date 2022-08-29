Times узнала, что у Британии заканчивается оружие для поддержки Киева

Военная и финансовая поддержка вооруженных сил Украины со стороны Великобритании иссякнет к концу года. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на источник в британском Министерстве обороны.

«В Британии заканчивается оружие, которое она может дать Украине. Действительность такова, что финансовый вклад Соединенного Королевства иссякнет к концу года», — заявил собеседник газеты.

В то же время The Times отмечает, что новому премьер-министру Британии предстоит решить, целесообразно ли тратить на поддержку Киева «миллиарды фунтов стерлингов» в условиях напряженной ситуации с финансами в Соединенном Королевстве.

С начала российской военной операции на Украине Великобритания не раз объявляла о предоставлении Киеву военной помощи. В последний раз — 27 августа, — британское Минобороны анонсировало отправку Киеву шести подводных беспилотников, которые помогут в обнаружении мин в прибрежных водах.

В июне РБК подсчитал на основе данных проекта Ukraine Support Tracker Кильского института мировой экономики (Kiel Institute for the World Economy), что совокупный объем военной и гуманитарной помощи Киеву от Лондона превысил $75 млрд, что в 1,6 раза больше годового украинского госбюджета.

Читайте на РБК Pro Pro Богатый пенсионер: как скопить миллионы на низкооплачиваемой работе Богатый пенсионер: как скопить миллионы на низкооплачиваемой работе Статьи Pro В погоне за счастьем: почему сильная мотивация приводит к провалам В погоне за счастьем: почему сильная мотивация приводит к провалам Исследования Pro Какие шансы на выплату дивидендов дает последний отчет МТС Какие шансы на выплату дивидендов дает последний отчет МТС Статьи Pro Распознаем будущего руководителя: как определять потенциал сотрудников Распознаем будущего руководителя: как определять потенциал сотрудников Статьи Pro Как превратиться из управленца в лидера: советы профессора Гарварда Как превратиться из управленца в лидера: советы профессора Гарварда Саммари Pro Можно ли ускорить метаболизм, чтобы похудеть Можно ли ускорить метаболизм, чтобы похудеть Статьи Pro Как российский офис Accenture отключался от ИТ-систем глобальной компании Как российский офис Accenture отключался от ИТ-систем глобальной компании Кейсы Pro Как в 2008-м: чем рост цен на недвижимость грозит экономике. Дайджест Как в 2008-м: чем рост цен на недвижимость грозит экономике. Дайджест Статьи

Ранее о том, что запасы вооружений для помощи Украины счерпаны, также сообщил канцлер Германии Олаф Шольц.

Российские власти осуждают поставки западного оружия Украине и говорят, что они не помешают достичь целей спецоперации. Также в российском МИДе неоднократно подчеркивали, что конвои с этим вооружением будут считаться законными военными целями.