В МИДе предупредили об опасной черте столкновения России и НАТО

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Продолжение поставок оружия Киеву затягивает боевые действия и приближает ситуацию к опасной черте прямого столкновения между Россией и НАТО. Об этом заявил во вторник заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями Министерства иностранных дел Константин Воронцов на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает ТАСС

«С подачи Вашингтона в военно-политическом руководстве Украины заговорили не только о необходимости поражения нашей страны на поле боя, но и ее последующего расчленения и уничтожения», — добавил Воронцов.

В сложившихся условиях, отмечает дипломат, Россия не могла игнорировать «волеизъявление жителей Донбасса и освобожденных территорий Украины, которым грозит расправа» в случае возвращения украинской армии.

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер 15 октября заявил, что США будут поддерживать Украину, «сколько потребуется», и в сотрудничестве с союзниками и партнерами предоставлять ей военную помощь. Минобороны США планирует предоставить Украине помощь на $725 млн. В начале октября президент США Джо Байден одобрил пакет помощи в адрес Украины на $12,35 млрд, в том числе и на военные нужды.

Российские власти критиковали западные страны за военную помощь Украине. Так, посол в США Анатолий Антонов отмечал, что решение администрации США продолжить поставку оружия на Украину закрепляет Вашингтон в статусе участника конфликта.