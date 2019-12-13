Трамп признал наступательный характер космических войск США

Космическое командование Соединенных Штатов будет развиваться не только в области оборонных возможностей, сказал американский лидер

Дональд Трамп (Фото: Evan Vucci / AP)

Космические силы США будут развиваться в области наступательных возможностей. Об этом журналистам заявил американский президент Дональд Трамп, передает пресс-служба Белого дома.

«Космические силы будут очень важным компонентом нашей обороны и, честно говоря, наших наступательных возможностей, и это будет очень важно для нашей страны», — заявил он.

«Космические силы — это еще одна ветвь вооруженных сил. <…> И у нас это есть, как и армия, ВМС, ВВС, морская пехота, береговая охрана», — отметил он.

Трамп объявил о планах создания космических войск летом 2018 года. В декабре прошлого года он подписал указ о создании командования Космических сил Соединенных Штатов. Согласно документу эта структура должна взять на себя все полномочия объединенного командования, связанные с задачами в космосе.