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Трамп признал наступательный характер космических войск США
Космическое командование Соединенных Штатов будет развиваться не только в области оборонных возможностей, сказал американский лидер
Дональд Трамп (Фото: Evan Vucci / AP)

Космические силы США будут развиваться в области наступательных возможностей. Об этом журналистам заявил американский президент Дональд Трамп, передает пресс-служба Белого дома.

«Космические силы будут очень важным компонентом нашей обороны и, честно говоря, наших наступательных возможностей, и это будет очень важно для нашей страны», — заявил он.

«Космические силы — это еще одна ветвь вооруженных сил. <…> И у нас это есть, как и армия, ВМС, ВВС, морская пехота, береговая охрана», — отметил он.

Политика
Трамп назвал космос следующей областью военных действий

Трамп объявил о планах создания космических войск летом 2018 года. В декабре прошлого года он подписал указ о создании командования Космических сил Соединенных Штатов. Согласно документу эта структура должна взять на себя все полномочия объединенного командования, связанные с задачами в космосе.

В августе на церемонии, посвященной началу официальной работы командования, американский лидер заявил, что космос станет следующей областью военных действий. Целью космического командования он назвал обеспечение доминирования Соединенных Штатов в космосе, которое «никогда не должно подвергаться сомнению и никогда не должно подвергаться угрозам».

Политика
Путин упрекнул США за превращение космоса в театр военных действий

Президент России Владимир Путин, выступая 4 декабря на совещании по развитию вооруженных сил, заявил, что Вашингтон рассматривает космос в качестве театра военных действий и «планирует там боевые операции». Москва же выступает против милитаризации космоса, добавил он. В российском МИДе ранее обвинили США в развязывании гонки вооружений в космосе и планах уничтожения контроля над размещением вооружения на орбите.

В ноябре генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил, что альянс признал космос сферой своей деятельности «наряду с воздухом, землей, морем и киберпространством», отметив, что это поможет развитию систем связи, навигации и раннего оповещения. При этом он добавил, что альянс не будет размещать оружие в космосе, его подход будет оборонительным.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Дональд Трамп, космос
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