ТелеканалГазетаЖурналРБК+ProQuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,83 66,62 EUR Нал. 77,08 75,78 USD Бирж. 67,18 +0,40 EUR Бирж. 76,32 +0,57 USD ЦБ. 66,75 +0,12 EUR ЦБ. 75,78 +0,39 EUR/USD 1,14 +0,00 BTC/USD Бирж. 3586,60 +9,20 IMOEX 2350,29 -0,37% RTSI 1106,05 -0,66% Brent 58,52 -2,63% DJIA 23888,88 +1,25% Nasdaq 6841,06 +1,29%
Трамп подписал указ о создании космического командования США
Лента новостей
Всемирный банк дал Украине финансовые гарантии на $750 млн 21:21, Экономика WSJ узнала о плане Маска привлечь $500 млн на спутниковый интернет 21:17, Бизнес «Когда все хорошо, это опасно»: Алексей Зуев — в проекте «Герои РБК» 21:03, Свое дело  Козак пообещал проверить жалобы транспортных компаний на топливные цены 20:48, Экономика Верховная рада ввела наказание за травлю в детских садах и школах 20:39, Общество Битва дизайнеров: как совместить в одном интерьере прошлое и настоящее 20:27, РБК и Экспострой на Нахимовском Совет директоров «Спартака» совершил перестановки в руководстве клуба 20:25, Спорт Посольство назвало вероятную причину аварии «Кузьмы Минина» близ Британии 20:13, Общество Движение правозащитника Пономарева заявило о внеплановой проверке Минюста 20:13, Общество Смартфон Huawei P20 Pro: как сделать хит, опередивший время 20:03, РБК и Huawei Захарова предложила называть украинцев «сестрами» из-за проверки СБУ 19:49, Политика Цена нефти марки Brent впервые за год упала ниже $57 19:41, Экономика Правительство Украины предложило ввести новые санкции против россиян 19:39, Политика Энди Уорхол и поп-арт: как найти вдохновение на дне консервной банки 19:37, Совместный проект Трамп подписал указ о создании космического командования США 19:35, Политика Порошенко назвал причину возможной мобилизации на Украине 19:23, Политика ФАС назначила новые штрафы «большой тройке» за внутресетовой роуминг 19:11, Технологии и медиа Как сделать ЗОЖ-блюдо вкусным 19:05, РБК и Barilla Конституционный комитет Сирии начнет работу в следующем году 19:05, Политика Власти Франции предложили выплатить премии полицейским на фоне протестов 19:00, Общество В Томске загорелся строительный торговый центр 18:52, Общество Мосгорсуд получил письмо с угрозами убийством из-за Кокорина и Мамаева 18:51, Общество На базе Кольской флотилии создали Арктическую экспедиционную группировку 18:48, Политика Иран ответил на сообщения об уходе «Роснефти» 18:47, Бизнес Путин подписал закон о запрете уличных табло с курсами валют 18:40, Финансы Как будут праздновать Рождество в Москве 18:34, РБК и Путешествие в Рождество Бывшего главу «Правого сектора» во Львове нашли мертвым 18:29, Политика Сухогруз «Кузьма Минин» сняли с мели у берегов Британии 18:27, Общество
Трамп подписал указ о создании космического командования США
Политика, 19:35
0
Трамп подписал указ о создании космического командования США
В США официально появилось командование космических войск. Трамп, главный идеолог создания этого рода вооруженных сил, настаивает на том, что таким образом США должны догнать Китай и Россию в этом вопросе
Дональд Трамп (Фото: Leah Millis / Reuters)

Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании командования Космических сил Соединенных Штатов. Заявление об этом опубликовала пресс-служба Белого дома.

Кандидатуры для назначения в командование новых войск должны быть представлены президенту министром обороны США Джеймсом Мэттисом. Позднее, в соответствии с процедурой назначения, они должны быть утверждены сенатом США. Космическому командованию должны быть переданы все полномочия объединенного командования, связанные с выполнением задач в космосе.

Официально о планах по созданию космических войск США Дональд Трамп объявил летом 2018 года. До этого военные космические программы в США находились в сфере командования ВВС. Американский президент подчеркнул, что оборона в космическом пространстве является одним из важнейших вопросов национальной безопасности. «Когда дело доходит до защиты Америки, недостаточно просто иметь американское присутствие в космосе. Мы должны обеспечить американское господство в космосе», — заявлял он. Американский президент также отметил, что США запоздали с созданием космических войск: так, Трамп напомнил, что созданием подобных родов войск уже активно занимаются Россия и Китай.

Штаб Трампа попросил проголосовать за эмблему космических войск
Политика

Среди задач космических войск Белый дом назвал защиту американских спутников и интересов США в космосе, а также отслеживание космического мусора. В Пентагоне также заявили, что угроза американским спутникам со стороны других стран реальна. Мэттис, комментируя формирование новых войск, напомнил, что в 2007 году Китай испытал средства разрушения космических аппаратов, уничтожив ракетой метеорологический спутник. «У нас нет планов милитаризовать космическое пространство. Однако в случае необходимости мы будем защищаться в космосе», — утверждал он.

МИД России сообщил, что Москва обеспокоена планами создания средств космического базирования для перехвата баллистических ракет. «Подготовка к созданию космической группировки ПРО является еще одним шагом по пути реализации задачи по обеспечению «американского доминирования в космосе», — заявляли в ведомстве. МИД также обвинил Вашингтон в развязывании гонки вооружения в космосе и планах уничтожить контроль над размещением вооружений на орбите. «Мы ничего не развязываем. Мы говорим, что сможем защитить наши спутники в космосе. В то же время, если кто-то попытается атаковать с использованием военных средств, мы не будем безучастно взирать на это», — заявил, в свою очередь, глава Пентагона.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Космос , Дональд Трамп
Главное
Правительство Украины предложило ввести новые санкции против россиян Политика
Материалы по теме
МИД обвинил США в планах уничтожить контроль над вооружениями в космосе Политика
Путин назначил Рогозина спецпредставителем по сотрудничеству в космосе Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter