Трамп подписал указ о создании космического командования США

В США официально появилось командование космических войск. Трамп, главный идеолог создания этого рода вооруженных сил, настаивает на том, что таким образом США должны догнать Китай и Россию в этом вопросе

Дональд Трамп (Фото: Leah Millis / Reuters)

Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании командования Космических сил Соединенных Штатов. Заявление об этом опубликовала пресс-служба Белого дома.

Кандидатуры для назначения в командование новых войск должны быть представлены президенту министром обороны США Джеймсом Мэттисом. Позднее, в соответствии с процедурой назначения, они должны быть утверждены сенатом США. Космическому командованию должны быть переданы все полномочия объединенного командования, связанные с выполнением задач в космосе.

Официально о планах по созданию космических войск США Дональд Трамп объявил летом 2018 года. До этого военные космические программы в США находились в сфере командования ВВС. Американский президент подчеркнул, что оборона в космическом пространстве является одним из важнейших вопросов национальной безопасности. «Когда дело доходит до защиты Америки, недостаточно просто иметь американское присутствие в космосе. Мы должны обеспечить американское господство в космосе», — заявлял он. Американский президент также отметил, что США запоздали с созданием космических войск: так, Трамп напомнил, что созданием подобных родов войск уже активно занимаются Россия и Китай.

Среди задач космических войск Белый дом назвал защиту американских спутников и интересов США в космосе, а также отслеживание космического мусора. В Пентагоне также заявили, что угроза американским спутникам со стороны других стран реальна. Мэттис, комментируя формирование новых войск, напомнил, что в 2007 году Китай испытал средства разрушения космических аппаратов, уничтожив ракетой метеорологический спутник. «У нас нет планов милитаризовать космическое пространство. Однако в случае необходимости мы будем защищаться в космосе», — утверждал он.

МИД России сообщил, что Москва обеспокоена планами создания средств космического базирования для перехвата баллистических ракет. «Подготовка к созданию космической группировки ПРО является еще одним шагом по пути реализации задачи по обеспечению «американского доминирования в космосе», — заявляли в ведомстве. МИД также обвинил Вашингтон в развязывании гонки вооружения в космосе и планах уничтожить контроль над размещением вооружений на орбите. «Мы ничего не развязываем. Мы говорим, что сможем защитить наши спутники в космосе. В то же время, если кто-то попытается атаковать с использованием военных средств, мы не будем безучастно взирать на это», — заявил, в свою очередь, глава Пентагона.