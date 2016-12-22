МИД обвинил США в планах уничтожить контроль над вооружениями в космосе

Три российских документа, посвященных мерам по предотвращению гонки вооружений в космосе, были одобрены большинством стран в Генассамблее ООН. Против их принятия выступили Соединенные Штаты

По мнению России, США стремятся демонтировать систему контроля и нераспространения вооружений в космосе. Об этом говорится в заявлении российского МИД, опубликованного на сайте ведомства.

Поводом для заявления МИД стали итоги голосования Генассамблеи ООН по российским проектам резолюций, посвященных контролю над размещением вооружений в космосе: «Неразмещение первыми оружия в космосе» (НПОК) и «Меры по обеспечению транспарентности и укреплению доверия в космической деятельности» (МТДК). Вместе с резолюциями на голосование выносился проект процедурного решения «Дальнейшие практические меры по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве» (ПГВК). Резолюция по неразмещению оружия в космосе, также как и процедурное решение, была принята 128 голосами государств. При этом против принятия документов, блокирующих гонку вооружений в космосе, выступили Соединенные Штаты. Страны ЕС предпочли воздержаться от голосования.

МИД выразил разочарование позицией европейских стран. «Они вновь не смогли выразить собственное мнение и предпочли воздержаться. Такое голосование вступает в прямое противоречие с их собственной традиционной линией на поддержку международных усилий по ПГВК», — говорится в заявлении.

Вашингтон, как отметили в ведомстве, традиционно выступает против принятия документов о недопущении гонки вооружений в космосе. Последние годы Россия и США сохраняли консенсус по резолюциям о мерах по укреплению доверия в космической сфере, однако в ходе голосования по российскому проекту резолюции МТДК американская делегация выступила против, заявили в МИД. «Расцениваем резкое изменение позиции Вашингтона по этому документу и переход от высшей формы его поддержки — соавторства — к голосованию «против» как еще одну яркую демонстрацию нацеленности Вашингтона на демонтаж современной системы контроля над вооружениями и нераспространения и жесткое препятствование любым позитивным шагам в этой области», — оценили позицию Соединенных Штатов в Москве.

В июне Дональд Трамп поручил Пентагону создать военно-космические силы США. Свое решение президент США объяснил тем, что космос относится к важнейшим вопросам национальной безопасности и он не хочет, чтобы Россия, Китай и другие страны были впереди США в этой области. «Мы должны обеспечить американское господство в космосе», — заявил тогда Трамп.