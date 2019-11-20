НАТО признало космос своей сферой деятельности

НАТО признало космос одной из сфер своей деятельности, сообщил генсекретарь альянса Йенс Столтенберг.

«Я горжусь историческим решением НАТО признать космос рабочей областью наряду с воздухом, землей, морем и киберпространством», — написал он в Twitter.

По его словам, космос является «частью повседневной жизни», а также важен для защиты альянса, в частности навигации и разведки.

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