Политика , 20 ноя, 21:08
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НАТО признало космос своей сферой деятельности
НАТО признало космос одной из сфер своей деятельности, сообщил генсекретарь альянса Йенс Столтенберг.
«Я горжусь историческим решением НАТО признать космос рабочей областью наряду с воздухом, землей, морем и киберпространством», — написал он в Twitter.
По его словам, космос является «частью повседневной жизни», а также важен для защиты альянса, в частности навигации и разведки.
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