Путин упрекнул США за превращение космоса в театр военных действий

По его словам, США уже активно проводят военные операции в космосе, что требует от России укрепления орбитальной группировки. Москва всегда выступала против того, чтобы космос превращался в карту военных действий, отметил Путин

США открыто заявляют о том, что они рассматривают космическое пространство в качестве театра военных действий, а Россия придерживается строго противоположного сценария. Об этом президент России Владимир Путин заявил на очередном совещании по развитию вооруженных сил, передает корреспондент РБК.

По словам главы государства, ведущие страны мира занимаются активным развитием космических систем, включая военные, а руководство США и вовсе «планирует там боевые операции». Как отметил Путин, американцы ради сохранения стратегического превосходства в этой сфере усиленно создают космические силы, которые уже проводят различные операции.

«Россия всегда последовательно выступала и выступает против милитаризации космоса», — отметил он. Президент добавил, что развитие ситуации требует от России повышенного внимания «к укреплению орбитальной группировки, а также ракетно-космической отрасли в целом».