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Путин упрекнул США за превращение космоса в театр военных действий
По его словам, США уже активно проводят военные операции в космосе, что требует от России укрепления орбитальной группировки. Москва всегда выступала против того, чтобы космос превращался в карту военных действий, отметил Путин

США открыто заявляют о том, что они рассматривают космическое пространство в качестве театра военных действий, а Россия придерживается строго противоположного сценария. Об этом президент России Владимир Путин заявил на очередном совещании по развитию вооруженных сил, передает корреспондент РБК.

По словам главы государства, ведущие страны мира занимаются активным развитием космических систем, включая военные, а руководство США и вовсе «планирует там боевые операции». Как отметил Путин, американцы ради сохранения стратегического превосходства в этой сфере усиленно создают космические силы, которые уже проводят различные операции.

«Россия всегда последовательно выступала и выступает против милитаризации космоса», — отметил он. Президент добавил, что развитие ситуации требует от России повышенного внимания «к укреплению орбитальной группировки, а также ракетно-космической отрасли в целом».

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По словам главы государства, за последние несколько лет состав российской орбитальной группировки космических аппаратов военного и двойного назначения заметно обновился. Кроме того, как указал президент, существенно выросли и возможности космической эшелонной системы предупреждения о ракетном нападении.

Путин напомнил, что в 2019 году на геостационарной орбите завершилось развертывание космического комплекса высокоскоростной связи полного состава. Он отметил, что Россия стремится обеспечить по этому направлению серьезный задел на будущее. Президент уточнил, что речь идет о разработке перспективных систем и комплексов в оборонных организациях, а предприятия, в свою очередь, осваивают производство соответствующих космических аппаратов на отечественной элементной базе.

В конце лета президент США Дональд Трамп в рамках церемонии, посвященной началу официальной работы Космического командования Соединенных Штатов, назвал космос следующей областью военных действий. «Космическое командование будет защищать ключевые интересы США в космосе — следующей области военных действий», — сказал Трамп.

В ноябре генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс признал космос одной из сфер своей деятельности. «Я горжусь историческим решением НАТО признать космос рабочей областью наряду с воздухом, землей, морем и киберпространством», — сказал он.

Авторы: Михаил Юшков, Инна Сидоркова
Теги: космос, Владимир Путин
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