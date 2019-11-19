Столтенберг объявил о планах признать космос сферой деятельности НАТО

Североатлантический альянс не намерен размещать там оружие, заверил генсек. По его словам, подход НАТО будет оборонительным и соответствующим мировому праву

Йенс Столтенберг (Фото: Massimo Di Vita / Mondadori Portfolio / ZUMA / ТАСС)

НАТО в среду, 20 ноября, скорее всего, признает космос одной из сфер деятельности альянса. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе в преддверие встречи министров обороны стран — членов Североатлантического альянса объявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Трансляция выступления опубликована в его Twitter.

«Я ожидаю, что министры согласятся признать космическое пространство в качестве отдельной области деятельности наравне с воздушной и наземной сферами и киберпространством», — заявил он.

Этот шаг, по словам Столтенберга, будет свидетельствовать о том, что альянс продолжает укреплять безопасность во всех областях. Признание космического пространства поможет развитию систем связи, навигации и раннего оповещения.

При этом генсек НАТО заверил, что альянс не намерен размещать оружие в космосе, но будет учитывать, как эта сфера влияет на безопасность и оборону. «Наш подход будет оборонительным и полностью соответствующим международному праву», — сказал он.