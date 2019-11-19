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Столтенберг объявил о планах признать космос сферой деятельности НАТО
Североатлантический альянс не намерен размещать там оружие, заверил генсек. По его словам, подход НАТО будет оборонительным и соответствующим мировому праву
Йенс Столтенберг (Фото: Massimo Di Vita / Mondadori Portfolio / ZUMA / ТАСС)

НАТО в среду, 20 ноября, скорее всего, признает космос одной из сфер деятельности альянса. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе в преддверие встречи министров обороны стран — членов Североатлантического альянса объявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Трансляция выступления опубликована в его Twitter.

«Я ожидаю, что министры согласятся признать космическое пространство в качестве отдельной области деятельности наравне с воздушной и наземной сферами и киберпространством», — заявил он.

Этот шаг, по словам Столтенберга, будет свидетельствовать о том, что альянс продолжает укреплять безопасность во всех областях. Признание космического пространства поможет развитию систем связи, навигации и раннего оповещения.

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При этом генсек НАТО заверил, что альянс не намерен размещать оружие в космосе, но будет учитывать, как эта сфера влияет на безопасность и оборону. «Наш подход будет оборонительным и полностью соответствующим международному праву», — сказал он.

О том, что НАТО намерено повысить активность в космосе, 15 ноября сообщала Der Spiegel. В статье отмечалось, что основанием для этого решения стала растущая роль космического пространства не только для связи или экономики, но и для проведения военных операций. Североатлантический альянс давно был обеспокоен тем, что такие страны, как Россия и Китай, разрабатывают системы по противодействию спутников, писала газета. Также отмечалось, что прежде всего на наращивании военного потенциала в космосе настаивают Вашингтон и Париж.

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В конце июня Столтенберг объявил о планах утвердить первую в истории НАТО космическую стратегию в космосе и определить рамки того, как альянс будет реагировать на возможности и вызовы в этом пространстве. Тогда он заявил, что космос может быть использован не только для мирных целей, но и для агрессии. «Спутники могут быть заблокированы, взломаны или снабжены оружием. Противоспутниковое оружие может повредить связь», — пояснял генсек.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Йенс Столтенберг, космос
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