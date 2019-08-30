Трамп объявил о создании космического командования Вооруженных сил США. В ходе своей речи он отметил, что космос — это следующая область военных действий

Президент США Дональд Трамп назвал космос следующей областью военных действий. Об этом он заявил на церемонии, посвященной началу официальной работы космического командования Соединенных Штатов, трансляцию вел C-Span.

«Космическое командование будет защищать ключевые интересы США в космосе — следующей области военных действий», — сказал он.

Трамп заявил, что целью космического командования является обеспечение доминирования Соединенных Штатов в космосе, которое «никогда не должно подвергаться сомнению и никогда не должно подвергаться угрозам». Он также представил главу командования генерала Джона Реймонда.

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