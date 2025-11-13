 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

В Литве назвали, кто еще готов закрыть границу с Белоруссией

Ругинене: Латвия и Эстония готовы из солидарности закрыть границу с Белоруссией
Латвия и Эстония готовы закрыть границу с Белоруссией из солидарности с Литвой, заявила премьер республики. По ее словам, Польша уже подержала Вильнюс и отложила открытие погранпунктов. Лукашенко назвал ситуацию «безумной аферой»
Фото: Alexander Welscher / Global Look Press
Фото: Alexander Welscher / Global Look Press

Власти Латвии и Эстонии готовы закрыть пункты пропуска на границе с Белоруссией из солидарности с Вильнюсом, сообщила литовский премьер-министр Инга Ругинене. Ее слова приводит портал LRT.

Политик отметила, что Польша уже «проявила солидарность» и не открыла пункты пропуска на польско-белорусской границе.

«Такие же заверения я получила от премьер-министров Латвии и Эстонии. Если мы увидим, что не контролируем ситуацию и белорусский режим продолжает агрессию против нас, они также готовы проявить солидарность», — подчеркнула Ругинене.

12 сентября Польша закрыла границу с Белоруссией на неопределенный срок. Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков назвал это решение «антинародным». 25 сентября Варшава пошла на уступки, однако четыре из шести пунктов пропуска остаются закрытыми, пишет Trasporto Europa. Ожидалось, что в ноябре Польша откроет еще несколько пунктов.

Литва отказалась от переговоров с Белоруссией по границе
Политика
Фото:Денис Викторов / ТАСС

Литва закрыла границу с Белоруссией в конце октября на один месяц. Исключение сделано для дипломатов и возвращающихся домой граждан Литвы и ЕС. Решение было принято в ответ на появление в воздушном пространстве страны метеозондов, которые, как заявили литовские власти, используются для контрабанды и создают угрозу для гражданской авиации.

Белоруссия считает, что контрабандой занимаются сами литовцы, а закрытие границы, по словам белорусского лидера Александра Лукашенко, — «безумной аферой». Министр иностранных дел страны Максим Рыженков заявил, что закрытие литовско-белорусской границы мотивировано желанием «заработать политические очки» на конфликте с республикой.

В ответ на меры Вильнюса Белоруссия перестала впускать и выпускать фуры из Литвы. 6 ноября литовская сторона обратилась к белорусской с просьбой разово открыть границу для возвращения нескольких тысяч застрявших грузовиков. Позже в Вильнюсе заявили, что Минск согласился на эту просьбу, однако никаких действий до сих пор не было предпринято.

Авторы
Теги
Валерия Доброва
Литва Латвия Польша Белоруссия граница

