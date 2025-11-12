 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Литва отказалась от переговоров с Белоруссией по границе

Литва заявила о невозможности открытия границы с Белоруссией
Литва в прошлом месяце закрыла границу, обвинив Минск в содействии контрабанде сигарет с использованием метеозондов. Сегодня Лукашенко предложил своему МИДу начать переговоры по этому поводу, но Вильнюс пока отказывается
Фото: Денис Викторов / ТАСС

Открытие границы с Белоруссией пока невозможно, заявил глава МИД Литвы Кястутис Будрис, его цитирует 15min.lt. Так он отреагировал на инициативу президента Александра Лукашенко начать переговоры по этому поводу.

«Это не Лукашенко должен устанавливать правила относительно того, кто с кем должен встречаться и что должно быть сделано <...> Я настоятельно рекомендовал своему правительству не следовать по пути, который нам пытаются навязать», — сказал дипломат.

Литва закрыла границу с Белоруссией в конце октября на один месяц. Решение было принято в ответ на появление в воздушном пространстве метеозондов, которые, по данным Вильнюса, используются для контрабанды и создают угрозу для гражданской авиации. Белоруссия считает, что контрабандой занимаются сами литовцы, а закрытие границы, по словам Лукашенко, является «безумной аферой».

В ответ на меры Вильнюса Белоруссия перестала пускать к себе фуры из Литвы. Шестого ноября литовская сторона обратилась к белорусской с просьбой разово открыть границу для возвращения нескольких тысяч застрявших литовских грузовиков. Белоруссия эту просьбу не удовлетворила, Лукашенко предупредил, что литовские автомобили на территории Белоруссии могут быть конфискованы при отсутствии разрешения ситуации. При этом президент заявил, что его страна готова к открытию границы с Литвой и не закрывала ее.

Анастасия Лежепекова
Белоруссия Литва граница споры
Александр Лукашенко фото
Александр Лукашенко
политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года

