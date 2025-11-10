 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Война санкций⁠,
0

Глава МИД Белоруссии назвал причину закрытия Литвой границ

МИД Белоруссии: Литва закрывает границы, чтобы получить политические очки
Сюжет
Война санкций

Закрытие литовско-белорусской границы со стороны Вильнюса мотивировано желанием «заработать политические очки» на конфликте с Белоруссией, заявил министр иностранных дел страны Максим Рыженков в эфире телеканала «Беларусь 1».

«Вся эта конфронтация — от их безудержного желания заработать на конфликтном потенциале. Заработать политические очки, показав всему Европейскому союзу, дескать, смотрите, мы сдерживаем орды варваров — уважайте нас за это, помогайте нам за это. Потому что по-другому никак страны Балтии себя проявить не могут, от слова «совсем», — заявил белорусский дипломат (цитата по БелТА).

Министр отметил низкий промышленный и демографический потенциал стран Балтии, прокомментировав это словами: «Поэтому хоть как-то, хоть что-то».

Он привел в пример Польшу, которая после инцидента на границе с Белоруссией получила от ЕС миллиарды евро на обустройство рубежей без должного контроля за расходованием средств. По мнению Рыженкова, Литва теперь пытается использовать ту же схему, и следует ожидать «красивых вливаний» со стороны Брюсселя.

Глава МИД также сообщил, что литовские перевозчики уже потеряли около $1 млрд. Однако репутационные потери, по его словам, будут гораздо существеннее. Каждый такой шаг, заключил Рыженков, наносит Литве только убытки и не служит интересам ее народа.

Литва решила взыскать с Белоруссии убытки из-за закрытой границы
Политика
Фото:EPA / ТАСС

Накануне советник премьер-министра Литвы Игнас Доброволскас заявил, что Литва намерена компенсировать часть убытков, понесенных литовскими перевозчиками из-за блокировки их грузовиков на территории Белоруссии. 6 ноября Белоруссия призвала Литву отменить одностороннее решение о закрытии границы и возобновить работу пограничных переходов. Перед этим премьер-министр Литвы Инга Ругинене сообщила о планах обратиться к Минску с просьбой разово открыть границу для возвращения грузовиков, однако Белоруссия эту просьбу не удовлетворила.

Литва 29 октября закрыла границу с Белоруссией на месяц, сделав исключения для некоторых лиц. Министр внутренних дел Владислав Кондратович заявил, что это решение является «сигналом» для Белоруссии.

Решение о закрытии границы было принято Вильнюсом на фоне появления метеозондов в литовском воздушном пространстве. 28 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов извиниться, если будет доказана его вина в инцидентах.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Норвегии предложили обеспечить Украине военный кредит на €100 млрд

NYT рассказала, как в Финляндии бункеры стали аквапарками и картингами

Министр обороны США сравнил ситуацию в мире с 1939 и 1981 годами

ЕК вновь не убедила Бельгию использовать замороженные активы России

NYT рассказала о разнице отношения к России на востоке и западе Германии

Президент Кении обратился к Зеленскому из-за пленных кенийцев
Авторы
Теги
Егор Алимов
Белоруссия Литва закрытие границы

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
Литва решила взыскать с Белоруссии убытки из-за закрытой границы
Политика
Лукашенко дал указания, как действовать пограничникам на границе с Литвой
Политика
Белоруссия ответила на призыв Литвы открыть границу на один раз
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 8 ноября
EUR ЦБ: 93,84 (+0,07) Инвестиции, 08 ноя, 12:49 Курс доллара на 8 ноября
USD ЦБ: 81,23 (-0,15) Инвестиции, 08 ноя, 12:49
Британия заподозрила Китай в удаленном доступе к электробусам Технологии и медиа, 02:13
Над бельгийской АЭС заметили три дрона Политика, 01:53
Зеленский заявил, что не боится Трампа, как «весь мир» Политика, 01:49
Аэропорт Калуги ограничил взлет и посадку самолетов Политика, 01:26
Глава МИД Белоруссии назвал причину закрытия Литвой границ Политика, 01:15
Politico узнало о подготовке властей Нью-Йорка к введению нацгвардии Политика, 01:10
The Guardian раскрыла показания оппозиционера Рогова о работе на ФСБ Политика, 01:03
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Двух человек в Индии обвинили в незаконном вывозе индийцев в Россию Политика, 00:53
Путин в поздравлении ко дню МВД назвал приоритеты работы ведомства Общество, 00:52
Умер экс-комиссар Национальной футбольной лиги США Пол Тальябу Спорт, 00:36
В резиденции Зеленского пропал свет во время его интервью The Guardian Политика, 00:14
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Снижение цен на жилье в России в октябре резко замедлилось Недвижимость, 00:00