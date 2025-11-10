Глава МИД Белоруссии назвал причину закрытия Литвой границ

Закрытие литовско-белорусской границы со стороны Вильнюса мотивировано желанием «заработать политические очки» на конфликте с Белоруссией, заявил министр иностранных дел страны Максим Рыженков в эфире телеканала «Беларусь 1».

«Вся эта конфронтация — от их безудержного желания заработать на конфликтном потенциале. Заработать политические очки, показав всему Европейскому союзу, дескать, смотрите, мы сдерживаем орды варваров — уважайте нас за это, помогайте нам за это. Потому что по-другому никак страны Балтии себя проявить не могут, от слова «совсем», — заявил белорусский дипломат (цитата по БелТА).

Министр отметил низкий промышленный и демографический потенциал стран Балтии, прокомментировав это словами: «Поэтому хоть как-то, хоть что-то».

Он привел в пример Польшу, которая после инцидента на границе с Белоруссией получила от ЕС миллиарды евро на обустройство рубежей без должного контроля за расходованием средств. По мнению Рыженкова, Литва теперь пытается использовать ту же схему, и следует ожидать «красивых вливаний» со стороны Брюсселя.

Глава МИД также сообщил, что литовские перевозчики уже потеряли около $1 млрд. Однако репутационные потери, по его словам, будут гораздо существеннее. Каждый такой шаг, заключил Рыженков, наносит Литве только убытки и не служит интересам ее народа.

Накануне советник премьер-министра Литвы Игнас Доброволскас заявил, что Литва намерена компенсировать часть убытков, понесенных литовскими перевозчиками из-за блокировки их грузовиков на территории Белоруссии. 6 ноября Белоруссия призвала Литву отменить одностороннее решение о закрытии границы и возобновить работу пограничных переходов. Перед этим премьер-министр Литвы Инга Ругинене сообщила о планах обратиться к Минску с просьбой разово открыть границу для возвращения грузовиков, однако Белоруссия эту просьбу не удовлетворила.

Литва 29 октября закрыла границу с Белоруссией на месяц, сделав исключения для некоторых лиц. Министр внутренних дел Владислав Кондратович заявил, что это решение является «сигналом» для Белоруссии.

Решение о закрытии границы было принято Вильнюсом на фоне появления метеозондов в литовском воздушном пространстве. 28 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов извиниться, если будет доказана его вина в инцидентах.