В Вильнюсе сообщили о согласии Минска выпустить застрявшие литовские фуры

Фото: BY-_-BY / Shutterstock

Минск готов выпустить из Белоруссии литовские грузовики, застрявшие на границе после ее закрытия: для них откроют пункт пропуска Шальчининкай — Бенякони. Об этом сообщил радиостанции LRT вице-президент Национальной ассоциации автоперевозчиков Литвы Linava Олег Тарасов, сославшись на соответствующее письмо белорусской стороны.

По его словам, у этого КПП ожидают проезда более 400 грузовых автомобилей.

Каждый грузовик в режиме простоя обходится в €1 тыс. в неделю — это без учета зарплаты водителей, отметил Тарасов.

«Так как речь идет о 5 тыс. застрявших грузовиков, то перевозчики уже заплатили за эту неделю в белорусский бюджет где-то около €5 млн», — сказал он.

29 октября 2025 года правительство Литвы закрыло границу с Белоруссией до 30 ноября из-за участившихся случаев контрабанды сигарет с помощью воздушных шаров. Полностью закрыт КПП Шальчининкай — Бенякони, а перемещение через пункт Медининкай — Каменный Лог было ограничено.

В ответ белорусские власти установили до 31 декабря 2027 года ограничения на проезд грузовых автомобилей, тягачей, прицепов и полуприцепов, зарегистрированных в Литве.

На днях премьер-министр Литвы Инги Ругинен объявила, что собирается просить Минск разово открыть границу для возвращения 5 тыс. застрявших литовских грузовиков. Белорусский МИД, в свою очередь, призвал Вильнюс возобновить нормальную работу всех погранпереходов.