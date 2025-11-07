 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций⁠,
0

В Вильнюсе сообщили о согласии Минска выпустить застрявшие литовские фуры

Сюжет
Война санкций
Фото: BY-_-BY / Shutterstock
Фото: BY-_-BY / Shutterstock

Минск готов выпустить из Белоруссии литовские грузовики, застрявшие на границе после ее закрытия: для них откроют пункт пропуска Шальчининкай — Бенякони. Об этом сообщил радиостанции LRT вице-президент Национальной ассоциации автоперевозчиков Литвы Linava Олег Тарасов, сославшись на соответствующее письмо белорусской стороны.

По его словам, у этого КПП ожидают проезда более 400 грузовых автомобилей.

Каждый грузовик в режиме простоя обходится в €1 тыс. в неделю — это без учета зарплаты водителей, отметил Тарасов.

«Так как речь идет о 5 тыс. застрявших грузовиков, то перевозчики уже заплатили за эту неделю в белорусский бюджет где-то около €5 млн», — сказал он.

Очередь из 2,5 тыс. машин образовалась на границе Белоруссии и Польши
Политика
Фото:Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

29 октября 2025 года правительство Литвы закрыло границу с Белоруссией до 30 ноября из-за участившихся случаев контрабанды сигарет с помощью воздушных шаров. Полностью закрыт КПП Шальчининкай — Бенякони, а перемещение через пункт Медининкай — Каменный Лог было ограничено.

В ответ белорусские власти установили до 31 декабря 2027 года ограничения на проезд грузовых автомобилей, тягачей, прицепов и полуприцепов, зарегистрированных в Литве.

На днях премьер-министр Литвы Инги Ругинен объявила, что собирается просить Минск разово открыть границу для возвращения 5 тыс. застрявших литовских грузовиков. Белорусский МИД, в свою очередь, призвал Вильнюс возобновить нормальную работу всех погранпереходов.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп заявил о большом прогрессе в урегулировании на Украине

Сенаторы США потребовали от Венгрии отказаться от российской нефти

HS: в Балтийском море фиксируют сигналы кораблей-призраков стран НАТО

В Госдуме предложили запретить продажу бетельных орехов на маркетплейсах

СNN узнал об отравлении солдат неизвестным порошком после визита Трампа

На Земле начался самый сложный «геомагнитный день»
Авторы
Теги
Денис Малышев
Литва Белоруссия граница грузовые машины
Материалы по теме
Норвегия модернизирует систему наблюдения на границе с Россией
Политика
Польша потратит $7 млн на укрепление границы с Россией
Политика
Литва попросит Белоруссию открыть границу и вернуть ее фуры
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 ноября
EUR ЦБ: 93,76 (+0,25) Инвестиции, 09:47 Курс доллара на 7 ноября
USD ЦБ: 81,38 (+0,19) Инвестиции, 09:47
Лукашенко заявил о планах развивать производство двигателей в Белоруссии Общество, 17:15
Как выглядит дом в Москве, где мелодию для домофона придумал композитор РБК и TATE, 17:15
Суд арестовал одного из обвиняемых в убийстве криптоинвестора Новака Политика, 17:12
Бывший тренер «Спартака» возглавил клуб Серии А Спорт, 17:09
Минюст признал иноагентом петербургского акциониста Павла Крисевича Политика, 17:06
Трех пострадавших при крушении вертолета в Дагестане госпитализировали Общество, 17:00
Криптомошенника Новака с женой убили в ОАЭ. Что известно о его бизнесе Политика, 16:59
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
Росавиация раскрыла владельца упавшего в Дагестане вертолета Общество, 16:58
Кто такие резервисты: понятие, статус и обязанности в российской армии База знаний, 16:55
WhatApp позволит использовать никнеймы вместо номеров телефонов Общество, 16:55
РПЛ признала поле в Самаре пригодным для матча «Крылья» — «Зенит» Спорт, 16:39
СБУ заочно предъявила обвинение мэру Москвы Сергею Собянину Политика, 16:39
Пять интересных фактов об Иране и его экономике РБК и РЭЦ, 16:37
Умер бывший гендиректор Renault Луи Швейцер Общество, 16:31