Лукашенко назвал абсурдным повод для закрытия Литвой границы

Александр Лукашенко (Фото: Li Renzi / XinHua / Global Look Press)

Причины, по которым Литва решила закрыть границу с Белоруссией, не имеют смысла, заявил президент государства Александр Лукашенко на III Минской международной конференции по евразийской безопасности, передает корреспондент РБК.

«Не все должны были доехать до конференции. Для этого приняли такие меры, как закрытие границы с Литвой. Повод для этого придумали абсурдный — воздушные шарики с сигаретами», — сказал Лукашенко.

Минская международная конференция по евразийской безопасности проходит 28–29 октября в Минске. В работе конференции примут участие делегации более 40 государств и семи международных организаций. В числе участвующих — министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто, министр иностранных дел России Сергей Лавров, министр иностранных дел КНДР Чве Сон Хи, специальный посланник правительства КНР по делам Евразии Сунь Линьцзян.

Правительство Литвы 29 октября обсудит предложение закрыть границу с Белоруссией на неопределенный срок и ужесточить уголовное наказание за контрабанду в ответ на регулярные запуски зондов, которые нарушают работу аэропортов.

За последнюю неделю воздушное пространство Литвы трижды нарушалось из-за метеорологических шаров, запущенных с территории Белоруссии. Это затронуло 95 рейсов и почти 14 тыс. пассажиров, а Вильнюсский аэропорт неоднократно прекращал работу.

«Мы посылаем сигнал Беларуси — никакие гибридные атаки здесь не будут терпимы», — заявила премьер-министр Инга Ругинене.

Граница будет закрыта с исключениями для дипломатов и возвращающихся граждан Литвы и ЕС.

Первый случай, когда метеозонды использовались для контрабанды сигарет в республику, зафиксировали около года назад. 28 сентября 2024 года в аэропорту Вильнюса обнаружили упавший воздушный шар с ними. Как сообщил тогда член сейма Дайнюс Гайжаускас, вес упаковки с сигаретами составил 20 кг. С тех пор число подобных инцидентов стало расти — уже в начале октября пограничники зафиксировали не менее 26 воздушных шаров, которые пересекли границу.