 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Лукашенко назвал абсурдным повод для закрытия Литвой границы

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Li Renzi / XinHua / Global Look Press)

Причины, по которым Литва решила закрыть границу с Белоруссией, не имеют смысла, заявил президент государства Александр Лукашенко на III Минской международной конференции по евразийской безопасности, передает корреспондент РБК.

«Не все должны были доехать до конференции. Для этого приняли такие меры, как закрытие границы с Литвой. Повод для этого придумали абсурдный — воздушные шарики с сигаретами», — сказал Лукашенко.

Минская международная конференция по евразийской безопасности проходит 28–29 октября в Минске. В работе конференции примут участие делегации более 40 государств и семи международных организаций.

В числе участвующих — министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто, министр иностранных дел России Сергей Лавров, министр иностранных дел КНДР Чве Сон Хи, специальный посланник правительства КНР по делам Евразии Сунь Линьцзян.

МИД Белоруссии заявил протест временному поверенному Литвы
Политика
Фото:Наталия Федосенко / ТАСС

Правительство Литвы 29 октября обсудит предложение закрыть границу с Белоруссией на неопределенный срок и ужесточить уголовное наказание за контрабанду в ответ на регулярные запуски зондов, которые нарушают работу аэропортов.

За последнюю неделю воздушное пространство Литвы трижды нарушалось из-за метеорологических шаров, запущенных с территории Белоруссии. Это затронуло 95 рейсов и почти 14 тыс. пассажиров, а Вильнюсский аэропорт неоднократно прекращал работу.

«Мы посылаем сигнал Беларуси — никакие гибридные атаки здесь не будут терпимы», — заявила премьер-министр Инга Ругинене.

Граница будет закрыта с исключениями для дипломатов и возвращающихся граждан Литвы и ЕС.

Первый случай, когда метеозонды использовались для контрабанды сигарет в республику, зафиксировали около года назад. 28 сентября 2024 года в аэропорту Вильнюса обнаружили упавший воздушный шар с ними. Как сообщил тогда член сейма Дайнюс Гайжаускас, вес упаковки с сигаретами составил 20 кг. С тех пор число подобных инцидентов стало расти — уже в начале октября пограничники зафиксировали не менее 26 воздушных шаров, которые пересекли границу.

Читайте РБК в Telegram.

Премьер Японии номинировала Трампа на Нобелевскую премию мира

Венгрия захотела создать антиукраинский альянс в ЕС

В Британии тысячи мигрантов переселят из отелей в казармы

«Лукойл» намерен продать свои зарубежные активы после введения санкций

Набиуллина рассказала, как будет меняться ключевая ставка в 2026 году

Politico рассказало о рычаге давления у ЕС в споре об активах России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Полина Минаева, Екатерина Постникова Екатерина Постникова
Александр Лукашенко Белоруссия Литва граница
Александр Лукашенко фото
Александр Лукашенко
политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
Материалы по теме
Литва вновь закрыла КПП на границе с Белоруссией из-за налета метеозондов
Политика
Лукашенко предупредил о возможном исчезновении Украины
Политика
Минобороны ответило на обвинения Литвы в нарушении воздушных границ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 октября
EUR ЦБ: 92,02 (-2,06) Инвестиции, 00:31 Курс доллара на 28 октября
USD ЦБ: 78,98 (-1,99) Инвестиции, 00:31
Обновленный Voyah Dream начнут выпускать в России в 2026 году Авто, 12:57
Названы регионы-лидеры по продажам новых автомобилей в России Авто, 12:56
В Банке России призвали ввести регулирование обмена криптовалют Крипто, 12:56
Лукашенко обвинил Запад в бандитизме из-за планов по российским активам Политика, 12:56
Зеленский заявил о необходимости поддержки от ЕС еще на два-три года Политика, 12:51
Hongqi задумался о локализации производства в России Авто, 12:50
«Парадный вход» не для стартапов: как выйти на гигантов в КитаеПодписка на РБК, 12:44
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Сийярто рассказал, что вынесла Венгрия за 40 лет в советском блоке Политика, 12:42
Песков назвал препятствие для продолжения переговоров с Украиной Политика, 12:36
ABC узнал, что Пи Дидди может выйти на свободу раньше срока Общество, 12:36
Умер олимпийский чемпион по лыжным гонкам Одд Мартинсен Спорт, 12:34
Эстония запустила в работу радар у границы с Россией Политика, 12:31
Росфинмониторинг блокирует личные карты. Опасность для ИП и самозанятыхПодписка на РБК, 12:29
Кто влюблен в море: как «Русский Краб» формирует новое поколение рыбаков Отрасли, 12:28