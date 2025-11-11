 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Политика⁠,
0

Фигурант дела НАБУ о коррупции жаловался, что было сложно нести $1,6 млн

Фигурант дела Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) о коррупции в энергетике пожаловался, что ему было сложно нести $1,6 млн. Скриншот разговора публикует НАБУ в Facebook (принадлежит Meta — признана в России экстремистской и запрещена).

НАБУ показало разговор двух мужчин, которые называют себя «Шугармен» и «Рёшик». Их имена не называются.

«А как ты допер коробку?» — задал вопрос «Шугармен». Им может быть один из братьев Цукерманов, которые вели финансовую часть у соратника президента Украины Владимира Зеленского Тимура Миндича, попавшего в коррупционный скандал, передает «Страна».

«Она с ручкой такая. Ну как ноут такой, просто упакованный. И все. Я ж Капелле потом допаковал, потому что я забрал лимон и в этой же коробке отдал 1,6 [млн]. Но 1,6 нести до картины — такое себе удовольствие», — ответил «Рёшик».

NYT назвала обыски у совладельца «Квартала 95» ответом Зеленскому
Политика
Тимур Миндич

В дом Миндича ранее пришли с обысками детективы НАБУ. Источники «Украинской правды» рассказали, что Миндич успел покинуть Украину за несколько часов до обысков. В октябре газета писала, что в квартире предпринимателя обнаружили прослушку. Издание предполагало, что правоохранительные органы могли прослушивать их разговоры с Зеленским.

В начале ноября «Украинская правда» писала, что Миндич может стать фигурантом расследования ФБР об отмывании денег. Речь шла об изучении деятельности в том числе офшорной компании с Британских Виргинских островов и человека по прозвищу «Шугармен». Под последним, как предполагала газета, подразумевается бизнесмен Михаил Цукерман.

Кроме этого, в августе Kyiv Independent писал, что НАБУ ведет расследование в отношении компании Fire Point, которая разрабатывает украинскую дальнобойную ракету «Фламинго». Следствие касается связей между этим предприятием и Миндичем. Ведомство тогда опровергало сам факт расследования.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Таиланде ужесточили ограничения на употребление алкоголя

Трамп пообещал заплатить всем американцам по $2 тыс. из денег от пошлин

Bloomberg рассказал о трещине в отношении поляков к украинцам

Проект о прекращении шатдауна прошел процедурное голосование в сенате США

Зеленский заявил, что не боится Трампа, как «весь мир»

Опрос показал, кто в России больше всех доволен своей карьерой
Авторы
Теги
Полина Минаева
коррупция НАБУ Владимир Зеленский обыски

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
Фракция Порошенко запустила процедуру отставки правительства Украины
Политика
Министра юстиции Украины Галущенко внесли в базу сайта «Миротворец»
Политика
«УП» узнала об обысках у соратника Зеленского и совладельца «Квартала 95»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 8 ноября
EUR ЦБ: 93,84 (+0,07) Инвестиции, 08 ноя, 12:49 Курс доллара на 8 ноября
USD ЦБ: 81,23 (-0,15) Инвестиции, 08 ноя, 12:49
Трамп назвал причину сохранения высоких пошлин для Индии Политика, 01:28
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Трамп заявил о риске возврата более $2 трлн торговым партнерам США Политика, 00:51
Фигурант дела НАБУ о коррупции жаловался, что было сложно нести $1,6 млн Политика, 00:48
Два аэропорта ввели временные ограничения на полеты Политика, 00:32
Омбудсмен ЛНР призвала исправить изъяны в законе о лишении гражданства Общество, 00:23
Прокурор потребовал изъять активы Кибовского и семьи экс-главы таможни Политика, 00:16
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
«Она создала мировой уровень». Что говорят об уходе Покровской из сборной Спорт, 00:00
«Баланс» и «право на ошибку»: что известно о новой стратегии «Ростеха»Подписка на РБК, 00:00
В России опубликовали протокол о равных правах россиян и белорусов Политика, 10 ноя, 23:53
NYT назвала обыски у совладельца «Квартала 95» ответом Зеленскому Политика, 10 ноя, 23:47
В США рухнул легкомоторный самолет с помощью для Ямайки Общество, 10 ноя, 23:42
Все знают, что Баффетт — великий, но не все знают почему. Объясняем Инвестиции, 10 ноя, 23:33