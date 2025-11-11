Фигурант дела НАБУ о коррупции жаловался, что было сложно нести $1,6 млн

Фигурант дела Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) о коррупции в энергетике пожаловался, что ему было сложно нести $1,6 млн. Скриншот разговора публикует НАБУ в Facebook (принадлежит Meta — признана в России экстремистской и запрещена).

НАБУ показало разговор двух мужчин, которые называют себя «Шугармен» и «Рёшик». Их имена не называются.

«А как ты допер коробку?» — задал вопрос «Шугармен». Им может быть один из братьев Цукерманов, которые вели финансовую часть у соратника президента Украины Владимира Зеленского Тимура Миндича, попавшего в коррупционный скандал, передает «Страна».

«Она с ручкой такая. Ну как ноут такой, просто упакованный. И все. Я ж Капелле потом допаковал, потому что я забрал лимон и в этой же коробке отдал 1,6 [млн]. Но 1,6 нести до картины — такое себе удовольствие», — ответил «Рёшик».

В дом Миндича ранее пришли с обысками детективы НАБУ. Источники «Украинской правды» рассказали, что Миндич успел покинуть Украину за несколько часов до обысков. В октябре газета писала, что в квартире предпринимателя обнаружили прослушку. Издание предполагало, что правоохранительные органы могли прослушивать их разговоры с Зеленским.

В начале ноября «Украинская правда» писала, что Миндич может стать фигурантом расследования ФБР об отмывании денег. Речь шла об изучении деятельности в том числе офшорной компании с Британских Виргинских островов и человека по прозвищу «Шугармен». Под последним, как предполагала газета, подразумевается бизнесмен Михаил Цукерман.

Кроме этого, в августе Kyiv Independent писал, что НАБУ ведет расследование в отношении компании Fire Point, которая разрабатывает украинскую дальнобойную ракету «Фламинго». Следствие касается связей между этим предприятием и Миндичем. Ведомство тогда опровергало сам факт расследования.