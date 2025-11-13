Politico узнало, чем грозит Киеву отказ Бельгии изымать российские активы

Politico: Киев останется без денег к февралю из-за позиции Бельгии по активам

Украина может лишиться финансирования к февралю, если Бельгия не изменит позицию по российским активам, пишет Politico. Брюссель опасается судебных исков. Основная часть замороженных средств хранится в бельгийском депозитарии

Киев (Фото: Алексей Чумаченко / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Украина может лишиться финансирования к февралю 2026 года, если власти Бельгии так и не согласятся на репарационный кредит Киеву за счет российских активов, пишет Politico.

Эта ситуация грозит Киеву финансовым кризисом. Многое будет зависеть от западных союзников, отмечает издание.

Речь идет о выделении до €140 млрд на поддержку Киева в течение еще двух-трех лет за счет заблокированных активов России. Европейские чиновники называли идею репарационного займа последним шансом укрепить позиции Киева на переговорах. Однако против такого варианта выступает премьер-министр Бельгии Барт де Вевер. Страна опасается, что ей придется в одиночку нести ответственность за изъятие активов, включая судебные иски от Москвы.

Признаков выхода из тупика между чиновниками ЕС и бельгийским правительством не наблюдается, говорится в статье. Ситуация лишь усугубилась после того, как премьер-министр Словакии Роберт Фицо на прошлой неделе объявил, что он также выступит против использования замороженных российских активов для финансирования оборонных расходов Украины, сказано в статье.

Без репарационного кредита крайне маловероятно, что страны-члены ЕС согласятся взять средства в долг для финансирования Киева. Европейские правительства, и так испытывающие нехватку средств, «не горят желанием платить проценты», отмечает издание.

Ситуацию усугубляют коррупционные скандалы на Украины в оборонной сфере. «Все это происходит в крайне неподходящее время, это создает украинцам огромные проблемы с точки зрения убеждения западных союзников продолжать финансирование», — заявил изданию иностранный советник украинского правительства.

Ранее Euractiv писал, что в ЕС предусмотрели две альтернативы репарационному кредиту Украине — финансирование за счет средств, полученных из совместного долга и грантов государств — членов сообщества. Без репарационного кредита ЕС Украина столкнется с дефицитом бюджета в размере $60 млрд в течение следующих двух лет.

С инициативой о репарационном кредите для Украины в сентябре выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Предполагается, что Киев будет должен погасить его только после того, как Москва возместит причиненный в ходе конфликта ущерб, по сути, выплатит репарации. Канцлер Германии Фридрих Мерц поддержал идею. В США не раскрывают свою позицию по этому вопросу, но предупреждают о «непредвиденных последствиях».

После начала конфликта России и Украины страны Запада заморозили активы российского Центробанка в виде наличных средств и ценных бумаг на общую сумму около €300 млрд. Из них около $5–6 млрд находятся в США, но большая часть — в бельгийском депозитарии Euroclear.

Сейчас ЕС использует инструмент, позволяющий ему перечислять на нужды Украины прибыль, полученную от российских активов, при этом сами активы заморожены по сей день.

Использование российских активов для финансирования Украины будет считаться воровством, говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он предупредил, что такие шаги приведут к судебному преследованию — как отдельных лиц, так и стран, а также к полному разрушению доверия к принципу неприкосновенности собственности.