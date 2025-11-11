 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Фицо оценил, на сколько лет продлит бои передача активов России Киеву

Фицо: передача Украине российских активов затянет конфликт еще на два года
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Война санкций
Передача Киеву замороженных российских активов продлит конфликт на два года, считает Фицо. Он заверил, что Словакия не будет в этом участвовать. Предоставление кредита Украине затрудняет позиция Бельгии, где хранятся активы России
Фото: Roman Naumov / Global Look Press
Фото: Roman Naumov / Global Look Press

Предоставление кредита Украине за счет замороженных активов России затянет конфликт еще как минимум на два года, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Его слова приводит издание The European Conservative.

«Хотим ли мы закончить войну или разжигаем ее? Мы собираемся дать Украине €140 млрд евро, чтобы война продолжалась. Так что же это значит? Что война будет продолжаться еще как минимум два года», — считает Фицо.

Вместе с этим словацкий премьер заверил, что Братислава «не будет принимать участие ни в какой юридической или финансовой программе», направленной на использование замороженных российских активов для финансирования ВСУ.

В конце октября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал использование Евросоюзом замороженных российских активов «прелюдией к войне».

Ермак назвал замороженные активы России жизненно важными для Украины
Политика
Андрей Ермак

В сентябре председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать «репарационный кредит» для Украины, финансируемый за счет замороженных российских активов. Идею поддержал канцлер Германии Фридрих Мерц, предложив предоставить Украине кредит на сумму €140 млрд.

Однако премьер-министр Бельгии Барт де Вевер выступил против, и последующие переговоры Брюсселя с Еврокомиссией завершились без результата. Отказ поддержать выделение такого кредита власти Бельгии объясняли нежеланием в одиночку нести ответственность за данную меру.

Президент России Владимир Путин называл кражей использование российских замороженных активов. В российском МИДе также предупреждали, что сочтут любые действия с замороженными активами Москвы воровством.

Лавров объяснил, почему конфискация активов России «не спасет» Киев
Политика
Сергей Лавров

После начала полномасштабного конфликта России и Украины страны Запада заморозили активы российского Центробанка в виде наличных средств и ценных бумаг на общую сумму около €300 млрд. Из них около $5–6 млрд находятся в США, но самый большой объем российских активов — около €170 млрд — заблокирован на международной площадке Euroclear в Бельгии в виде ценных бумаг.

Сейчас ЕС использует инструмент, позволяющий ему перечислять на нужды Украины прибыль, полученную от российских активов, при этом сами активы заморожены по сей день.

ФСБ сообщила о предотвращении угона МиГ-31 для провокации против НАТО

ВКС России нанесли удар по центру радиоэлектронной разведки под Киевом

Фракция Порошенко объявила о начале процедуры отставки кабмина Украины

Подрыв автомобиля в центре Нью-Дели совершил террорист-смертник

Минцифры предложило обязать онлайн-кинотеатры передавать подробные данные о пользователях

Опрос показал, кто в России больше всех доволен своей карьерой
Теги
Персоны
Валерия Доброва
Роберт Фицо Украина российские активы Словакия Евросоюз
Роберт Фицо фото
Роберт Фицо
политик, премьер-министр Словакии
15 сентября 1964 года

