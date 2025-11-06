В ЕС предусмотрели две альтернативы «репарационному» кредиту Украине

Европейская комиссия рассматривает возможность покрытия дефицита в финансировании Украины за счет средств, полученных из совместного долга и грантов государств-членов сообщества. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

Суть предложений будет изложена в документе, которые ЕК может разослать в столицы европейских государств уже в ближайшие недели. Они представляют собой дополнение к инициативе, именуемой «репарационным кредитом».

Речь идет о выделении до €140 млрд на поддержку Киева в течение еще двух-трех лет за счет заблокированных активов России. Европейские чиновники в беседе с Politico называли идею «репарационного займа» «последним шансом» укрепить позиции Киева на переговорах

По словам источников Euractiv, «репарационный кредит» является предпочтительным вариантом поддержки Украины для ЕК, несмотря на тот факт, что Бельгия отказалась поддержать эту схему на октябрьском саммите лидеров ЕС в Брюсселе.

