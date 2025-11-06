 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

В ЕС предусмотрели две альтернативы «репарационному» кредиту Украине

Европейская комиссия рассматривает возможность покрытия дефицита в финансировании Украины за счет средств, полученных из совместного долга и грантов государств-членов сообщества. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

Суть предложений будет изложена в документе, которые ЕК может разослать в столицы европейских государств уже в ближайшие недели. Они представляют собой дополнение к инициативе, именуемой «репарационным кредитом».

Речь идет о выделении до €140 млрд на поддержку Киева в течение еще двух-трех лет за счет заблокированных активов России. Европейские чиновники в беседе с Politico называли идею «репарационного займа» «последним шансом» укрепить позиции Киева на переговорах

По словам источников Euractiv, «репарационный кредит» является предпочтительным вариантом поддержки Украины для ЕК, несмотря на тот факт, что Бельгия отказалась поддержать эту схему на октябрьском саммите лидеров ЕС в Брюсселе.

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

ЕК заявила об ожидании переговоров о членстве Украины в ЕС до конца года

Германия планирует увеличить помощь Украине на €3 млрд в 2026 году

Bloomberg: лидеры ЕС пропустят саммит со странами Латинской Америки из-за Трампа

Песков: Россия перестала передавать США карты с линией фронта на Украине

Зеленский отверг идею испытательного срока при вступлении Украины в ЕС

Умер телеведущий Юрий Николаев
Авторы
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 ноября
EUR ЦБ: 93,51 (—) Инвестиции, 05 ноя, 18:51 Курс доллара на 6 ноября
USD ЦБ: 81,19 (—) Инвестиции, 05 ноя, 18:51
Над Россией взошла «Бобровая Луна» Общество, 04:08
Дрон атаковал многоэтажный жилой дом в Волгограде Политика, 04:01
Восемь российских аэропортов ограничили полеты Общество, 03:51
Telegraph рассказала о проблеме работы с ранеными в ВСУ по стандартам США Политика, 03:42
В ЕС предусмотрели две альтернативы «репарационному» кредиту Украине Политика, 03:30
Число ограничивших полеты аэропортов выросло до шести Общество, 03:00
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Politico узнало, что Джоли попала в Херсон пешком и без предупреждения Политика, 02:31
Кремль оценил близость к ядерной войне в сравнении с Карибским кризисом Политика, 02:21
Трамп поручил Пентагону начать ядерные испытания «на равной основе» Политика, 02:00
Победительницу конкурса «Мисс Земля» выбрали на Филиппинах Общество, 01:57
«Кайрат» упустил ничью в матче с «Интером» в Лиге чемпионов Спорт, 01:54
Над Московской областью вновь заметили летящий болид Общество, 01:46
Трамп сообщил о словах Путина про 10 лет попыток решить кризис на Украине Политика, 01:40