Рубио предупредил о последствиях конфискации российских активов

Марко Рубио (Фото: Mandel Ngan / Reuters)

Конфискация российских активов может обернуться «непредвиденными последствиями», заявил госсекретарь США Марко Рубио на брифинге по завершении встречи глав внешнеполитических ведомств стран G7 в канадской провинции Онтарио.

«Мы, как и все остальные, можем столкнуться с некоторыми непредвиденными последствиями такого шага», — сказал он, отвечая на вопрос о том, поддерживают ли американские власти европейский план по использованию замороженных российских активов для помощи Украине.

Рубио не стал отвечать, планируют ли США присоединиться к европейским странам. Он отметил, что этим вопросом занимается министр финансов Скотт Бессент, и посоветовал журналистам обратиться к нему. «Мы знаем об усилиях Европы. Конечно, есть пара стран, которые не в восторге от этого, но это вопрос Европы. Что касается замороженных активов в Соединенных Штатах и нашего подхода к этому вопросу, то этим занимается министр финансов, и мы работаем над этим сообща, как команда», — объяснил он.

В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила идею «репарационного кредита» для Украины, который будет финансироваться за счет замороженных российских активов. Предполагается, что Киев будет должен погасить его только после того, как Москва возместит причиненный в ходе конфликта ущерб, по сути, выплатит репарации.

Канцлер Германии Фридрих Мерц поддержал идею, призвав выдать Украине кредит на €140 млрд. Однако премьер-министр Бельгии Барт де Вевер выступил против, и последующие переговоры Брюсселя с Еврокомиссией завершились без результата. Отказ поддержать выделение такого кредита власти Бельгии объясняли нежеланием в одиночку нести за это ответственность.

Москва неоднократно предупреждала, что любые действия с ее зарубежными активами сочтет «воровством». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не оставит их без ответа.