США объяснили снятие санкций с проекта АЭС в Венгрии с участием России

Фото: Tibor Illyes / EPA / ТАСС

Соединенные Штаты вывели из-под санкций проект АЭС «Пакш-2» в Венгрии, подтвердил госсекретарь Марко Рубио после встречи министров иностранных дел стран G7 в Канаде. Ранее об этом говорил венгерский премьер Виктор Орбан.

Рубио отметил, что строительство станции уже ведется. «Поскольку в этом участвует российская компания, которая занималась проектированием и строительством, мы хотим, чтобы они могли ее достроить, потому что мы хотим, чтобы они были энергетически независимыми», — сказал он журналистам.

Под американскими ограничениями находятся Газпромбанк, через который проходят необходимые для строительства «Пакш-2» операции, и занимающиеся вопросами строительства руководители «Росатома».

Материал дополняется