Торговая война США⁠,
Госдеп раскрыл, о каких сделках договорились Трамп и Орбан

Госдеп: Венгрия закупит СПГ у США на $600 млн
Сюжет
Торговая война США
Венгрия обязалась закупить американского СПГ на $600 млн заключила контракт с Westinghouse на поставки ядерного топлива для АЭС «Пакш» на $114 млн и поддержит строительство малых модульных реакторов примерно на $20 млрд

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии достигли ряда договоренностей во время встречи 7 ноября, отношения двух стран «достигают новых высот», сообщил Госдепартамент.

Так, Будапешт и Вашингтон подписали Меморандум о взаимопонимании в области ядерной энергетики, что «свидетельствует о нашем намерении начать переговоры по содействию сотрудничеству в гражданской ядерной отрасли, включая малые модульные реакторы (SMR) и хранилища отработавшего ядерного топлива». Венгерская сторона заявила о намерении поддержать строительство до десяти SMR с потенциальной стоимостью до $20 млрд.

Также Орбан заявил о заключении сделки с американской Westinghouse о поставках ядерного топлива для АЭС «Пакш» на сумму около $114 млн. Кроме того, Будапешт обязался закупать сжиженный природный газ (СПГ) у США, чтобы диверсифицировать свои источники энергии. Ожидается, что стоимость контрактов на поставки составит около $600 млн.

Правительство Венгрии также объявило о намерении закупить оборонную продукцию на $700 млн через зарубежные компании.

Будапешт и Вашингтон договорились начать переговоры о возобновлении Соглашения об общей безопасности военной информации (GSOMIA), что «свидетельствует о более тесных двусторонних оборонных связях и приверженности Венгрии защите инфраструктуры национальной безопасности от злоумышленников», говорится в сообщении.

Госдеп отмечает, что также будет полностью восстановлено участие Венгрии в программе безвизового въезда при «сохранении строгого контроля и усилении безопасности на границах». Кроме того, авиакомпания American Airlines возобновит прямые сезонные рейсов между Филадельфией и Будапештом с мая 2026 года.

Также стороны договорились о расширении сотрудничества в области космоса, науки и исследования искусственного интеллекта.

Трамп допустил исключения для Венгрии из санкций для закупок нефти и газа
Политика
Дональд Трамп

Орбан после встречи с Трампом объявил, что США сделают «бессрочное» исключение из санкций для поставок Венгрии российских энергоносителей по трубопроводам «Турецкий поток» и «Дружба», а также снимут ограничения в отношении АЭС «Пакш».

Bloomberg писал, что соглашение о строительстве США малых модульных реакторов в Венгрии поставит под угрозу расширение «Пакш» при участии России. В 2014 году Москва и Будапешт договорились о строительстве двух новых энергоблоков для создания «Пакш-2». Работы планируется начать в феврале следующего года. 

22 октября США ввели санкции против «Роснефти», ЛУКОЙЛа и их «дочек», дав месяц на сворачивание операций с ними. Трамп неделей ранее говорил, что Вашингтон отказал Будапешту в просьбе сделать для него исключение.

Москва считает санкции незаконными. В Кремле заявляли, что российская экономика выработала «определенный иммунитет» к ограничениям.

Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
Виктор Орбан фото
Виктор Орбан
политик, премьер-министр Венгрии
31 мая 1963 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
