Госдеп раскрыл, о каких сделках договорились Трамп и Орбан
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии достигли ряда договоренностей во время встречи 7 ноября, отношения двух стран «достигают новых высот», сообщил Госдепартамент.
Так, Будапешт и Вашингтон подписали Меморандум о взаимопонимании в области ядерной энергетики, что «свидетельствует о нашем намерении начать переговоры по содействию сотрудничеству в гражданской ядерной отрасли, включая малые модульные реакторы (SMR) и хранилища отработавшего ядерного топлива». Венгерская сторона заявила о намерении поддержать строительство до десяти SMR с потенциальной стоимостью до $20 млрд.
Также Орбан заявил о заключении сделки с американской Westinghouse о поставках ядерного топлива для АЭС «Пакш» на сумму около $114 млн. Кроме того, Будапешт обязался закупать сжиженный природный газ (СПГ) у США, чтобы диверсифицировать свои источники энергии. Ожидается, что стоимость контрактов на поставки составит около $600 млн.
Правительство Венгрии также объявило о намерении закупить оборонную продукцию на $700 млн через зарубежные компании.
Будапешт и Вашингтон договорились начать переговоры о возобновлении Соглашения об общей безопасности военной информации (GSOMIA), что «свидетельствует о более тесных двусторонних оборонных связях и приверженности Венгрии защите инфраструктуры национальной безопасности от злоумышленников», говорится в сообщении.
Госдеп отмечает, что также будет полностью восстановлено участие Венгрии в программе безвизового въезда при «сохранении строгого контроля и усилении безопасности на границах». Кроме того, авиакомпания American Airlines возобновит прямые сезонные рейсов между Филадельфией и Будапештом с мая 2026 года.
Также стороны договорились о расширении сотрудничества в области космоса, науки и исследования искусственного интеллекта.
Орбан после встречи с Трампом объявил, что США сделают «бессрочное» исключение из санкций для поставок Венгрии российских энергоносителей по трубопроводам «Турецкий поток» и «Дружба», а также снимут ограничения в отношении АЭС «Пакш».
Bloomberg писал, что соглашение о строительстве США малых модульных реакторов в Венгрии поставит под угрозу расширение «Пакш» при участии России. В 2014 году Москва и Будапешт договорились о строительстве двух новых энергоблоков для создания «Пакш-2». Работы планируется начать в феврале следующего года.
22 октября США ввели санкции против «Роснефти», ЛУКОЙЛа и их «дочек», дав месяц на сворачивание операций с ними. Трамп неделей ранее говорил, что Вашингтон отказал Будапешту в просьбе сделать для него исключение.
Москва считает санкции незаконными. В Кремле заявляли, что российская экономика выработала «определенный иммунитет» к ограничениям.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп заявил о большом прогрессе в урегулировании на Украине
Сенаторы США потребовали от Венгрии отказаться от российской нефти
HS: в Балтийском море фиксируют сигналы кораблей-призраков стран НАТО
В Госдуме предложили запретить продажу бетельных орехов на маркетплейсах
СNN узнал об отравлении солдат неизвестным порошком после визита Трампа
На Земле начался самый сложный «геомагнитный день»