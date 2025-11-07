Орбан добился разрешения Трампа закупать российскую нефть

 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
Сюжет
Война санкций
Сюжет
Торговая война США
США сделали «бессрочное» исключение на поставки российских энергоносителей в Венгрию через «Турецкий поток» и «Дружбу», объявил Орбан после встречи с Трампом. Будапешт и Вашингтон также заключили ряд сделок
Фото: Aaron Schwartz / CNP / Global Look Press
США сделают для Венгрии исключение из санкций, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан после встречи с американским президентом Дональдом Трампом.

«В Венгрии по-прежнему будут самые низкие цены на энергоносители. В случае с «Турецким потоком» и трубопроводом «Дружба» им был предоставлен иммунитет от санкций. Это общее и бессрочное исключение», — сказал он (цитата по 24.hu).

Также лидеры договорились об отмене санкций в отношении АЭС «Пакш», рассказал Орбан. Исключение для нее должно было закончиться в декабре.

По словам венгерского премьера, стороны заключили также соглашение в области атомной энергетики. Так, в будущем Будапешт будет закупать ядерное топливо у американской Westing House, а в Венгрии появятся малые модульные АЭС. Кроме того, США передадут венгерской стороне технологии, которые позволят безопасно хранить отработанное ядерное топливо.

Также Орбан объявил о будущем увеличении американских инвестиций в Венгрию. Кроме того, Вашингтон и Будапешт достигли договоренности о военно-промышленном сотрудничестве, однако Орбан не уточнил подробностей, передает Indigo.

Политика
Виктор Орбан и Дональд Трамп

Часть достигнутых на встрече договоренностей Bloomberg упоминал среди того, что может предложить Орбан Трампу, чтобы добиться исключения из санкций. По данным агентства, сумма планируемого контракта на закупки ядерного топлива с Westinghouse составляет $100 млн, а Будапешт также намерен закупить до десяти малых модульных реакторов на сумму до $20 млн.

Собеседники Bloomberg отмечали, что это может поставить под угрозу расширение «Пакш» при участии России. В 2014 году Москва и Будапешт подписали соглашение о совместном строительстве двух новых энергоблоков на АЭС. Начало работ по сооружению первого энергоблока запланировано на февраль 2026 года. Общая их стоимость составит €12,5 млрд.

Под санкциями США находятся Газпромбанк, через который проходят необходимые для строительства «Пакш-2» операции, и руководители «Росатома», которые занимается строительством.

Кроме того, Bloomberg писал, что Венгрия предложит заключить контракт о закупке американского СПГ в течение следующих пяти лет на $600 млн, оборонные контракты и «некоторое финансовое соглашение».

22 октября США ввели санкции против «Роснефти», ЛУКОЙЛа и их «дочек», дав месяц на сворачивание операций с ними. Трамп говорил, что Вашингтон отказал Будапешту в просьбе сделать для него исключение.

Москва считает санкции незаконными. В Кремле заявляли, что российская экономика выработала «определенный иммунитет» к ограничениям.

Авторы
Теги
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
Виктор Орбан Дональд Трамп санкции Пакш «Дружба» Турецкий поток
Виктор Орбан фото
Виктор Орбан
политик, премьер-министр Венгрии
31 мая 1963 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
