Страны G7 призвали к немедленному прекращению огня на Украине

Россия выступает против прекращения огня, называет это попыткой Украины «выиграть время» и считает необходимым добиться полноценного урегулирования

Фото: Carlos Osorio / Reuters

Главы МИД стран G7 в совместном заявлении призвали к немедленному прекращению огня на Украине. Документ опубликован пресс-службой МИД Канады по итогам встречи министров в Онтарио.

«Мы увеличиваем экономические издержки для России и изучаем возможность принятия мер в отношении стран и организаций, которые помогают финансировать ее военные усилия», — говорится в документе.

При этом дипломаты «Большой семерки» считают, что нынешняя линия соприкосновения должна стать основой для переговоров, а «изменение границ силой» недопустимо.

Россия выступает против прекращения огня, называет это попыткой Украины «выиграть время» и считает необходимым добиться полноценного урегулирования.

Накануне МИД Украины сообщил, что переговоры с Россией прекратились, поскольку они принесли «ограниченные результаты». Москва в ответ заявила, что приложила все усилия для диалога с Киевом, при этом в ведомстве указали на отсутствие у Украины стремления к миру.

Весной и летом прошли три раунда прямых переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле. Были достигнуты договоренности об обмене пленными, возвращении тел погибших и подготовке документов сторон с условиями урегулирования.

В Кремле неоднократно заявляли, что Россия сохраняет открытость к переговорному процессу. Однако урегулированию препятствует позиция украинской стороны и ее нежелание действовать «политико-дипломатическим путем», указывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Москва, в частности, предлагала создать рабочие группы по политическим, гуманитарным и военным вопросам, однако Киев так и не ответил на эту инициативу.