Военная операция на Украине⁠,
0

В МИДе заявили, что Москва приложила все усилия для переговоров с Киевом

Мирошник счел, что Киев признал неспособность сделать что-то для переговоров
Сюжет
Военная операция на Украине

Переговоры об урегулировании «более 100 дней находятся на паузе», Россия со своей стороны приложила все усилия для их продолжения, заявил «Известиям» посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

Украина, по его словам, делала все, чтобы «эти переговоры сначала заблокировать чужими руками», заявляя о том, что Россия не хочет мира. Однако «по факту сейчас они сами были вынуждены признать», что Киев «ничего не способен сделать в рамках переговорного процесса», утверждает Мирошник.

Замглавы украинского МИДа Сергей Кислица заявил The Times, что переговоры с Россией принесли ограниченные результаты, поскольку у российской делегации был «очень жесткий мандат».

Лавров заявил, что Трамп получал «подковерные доклады» перед Будапештом
Политика

«Необходимо выложить свои аргументы на стол, а затем другая сторона тоже представит свои аргументы. После необходимо понять, есть ли точки соприкосновения? Что является серой зоной? Какие аргументы совершенно неприемлемы? Мы так и не дошли до этого этапа», — сказал Кислица.

Возобновленные в 2025 году мирные переговоры Москвы и Киева завершились без особого прогресса, поэтому их было решено приостановить, говорится в материале газеты. Прямую речь Кислицы в этом фрагменте The Times не приводит.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в ответ на публикацию заявила РБК, что позиция по переговорам, озвученная Кислицей, подтверждает отсутствие у Украины искреннего стремления к миру.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
конфликт на Украине переговоры МИД

