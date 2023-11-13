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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Израиль заявил о ликвидации ХАМАСа на севере сектора Газа

Минобороны Израиля: ХАМАС полностью потерял контроль над севером сектора Газа
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Israel Defense Forces / Reuters
Фото: Israel Defense Forces / Reuters

Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что ХАМАС потерял контроль над севером сектора Газа, его слова приводит The Times of Israel.

«Нет сил ХАМАС, способных остановить ЦАХАЛ. ЦАХАЛ продвигается в каждой точке. ХАМАС потерял контроль над сектором Газа. Террористы бегут на юг. Мирные жители грабят базы ХАМАС. У них нет доверия к его правительству», — говорит Галлант после оценки боевых действий.

По его словам, израильские силы продвигаются «по плану и выполняют задачи точно и смертоносно». Кроме того, по словам Галланта, в последние дни ЦАХАЛ «активизировал» действия против туннелей группировки.

Пресс-служба армии обороны Израиля также сообщила, что ЦАХАЛ фактически ликвидировала военные структуры ХАМАС на севере сектора Газа. «До сих пор ЦАХАЛ вела наземные боевые действия на севере сектора Газа. Сухопутные войска ЦАХАЛ ведут бои в районах расположения нескольких батальонов террористической организации. Оперативная боеспособность этих батальонов серьезно нарушена, и фактически военные структуры ХАМАС в северной части сектора Газа перестали функционировать организованно», — говорится в сообщении.

Материал дополняется.

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