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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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В Израиле заявили о потере ХАМАС контроля над севером сектора Газа

Генерал ЦАХАЛ Хагари: ХАМАС утратил контроль над севером Газы
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
ЦАХАЛ продолжает наступление в Газе, ХАМАС утратил свои позиции на севере города, сообщил израильский генерал Хагари. По его словам, только за сегодня около 50 тыс. жителей Газы перешли из северной части города на юг
Фото: Ronen Zvulun / Reuters
Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Палестинское движение ХАМАС потеряло контроль над севером Газы, заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари, передает Reuters.

«Сегодня мы видели, что порядка 50 тыс. жителей Газы перешли с севера сектора на юг. Они переезжают, так как понимают, что ХАМАС потеряло контроль на севере [Газы]. ХАМАС потерял контроль и продолжает терять контроль на севере», — сказал он.

Вместе с этим генерал заявил, что ЦАХАЛ продолжает наступление, параллельно блокируя тоннели и шахты, а также захватывая вражеские боеприпасы. По его словам, войскам удалось захватить около 700 снарядов для РПГ, которые ХАМАС использовал для нападения на наземные войска ЦАХАЛа.

Также Хагари отметил, что число подтвержденных заложников в секторе Газа было снижено с 240 до 239 человек.

Война Израиля и ХАМАС продолжается с 7 октября, когда боевики палестинского движения атаковали израильские поселение близ границы. В сектор Газа израильская армия вошла в конце октября, назвав это «расширением» наземных операций в регионе. ХАМАС после этого призвал «арабские и исламские страны и международное сообщество взять на себя ответственность и принять немедленные меры, чтобы остановить преступления» и убийства палестинцев.

6 ноября ЦАХАЛ объявила, что израильские войска окружили город Газа и продвинулись до побережья, разделив регион на северную и южную части. Спустя сутки генерал ЦАХАЛа Яро Финкельман сообщил, что «впервые за десятилетия» бои ведутся в центре Газы.

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Ранее Bloomberg сообщал, что США и Израиль обсуждают возможность создания временного правительства в секторе Газа после свержения палестинского движения ХАМАС при поддержке ООН и при участии арабских государств. По данным источника Times of Israel, лидер Палестины Махмуд Аббас готов рассмотреть вопрос о переходе Газы под контроль его администрации только в том случае, если это будет согласовано в рамках «более широкой мирной инициативы» с Израилем.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
сектор Газа ХАМАС ЦАХАЛ наступление
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