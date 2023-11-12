ЦАХАЛ заявила об уничтожении более 150 туннелей ХАМАС в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила более 150 туннелей и других подземных объектов палестинской группировки ХАМАС в секторе Газа, заявил пресс-секретарь вооруженных сил в резерве Джонатан Конрикус на брифинге, его запись он опубликовал на своей странице в X (ранее — Twitter).

Он отметил, что армия ищет подземные объекты, важные для группировки. «Мы уничтожили в большинстве случаев при помощи взрывчатых веществ более 150 тоннелей и комплексов», — добавил Конрикус.

Об ударах по 150 подземным туннелям и бункерам ХАМАС Армия обороны отчитывалась еще в конце октября. Лидер ХАМАС Яхья Синвар подтверждал, что под сектором Газа находится сеть туннелей длиной более 500 км. Один из таких туннелей израильские войска уничтожили 3 ноября на окраине Бейт-Ханона — города на северо-востоке анклава.

По данным армии обороны Израиля, боевики ХАМАС продолжают удерживать в секторе Газа 239 заложников, в том числе 138 иностранцев. Освобожденная заложница ХАМАС — израильтянка Йохевед Лифшиц утверждала, что ее вместе с другими пленными удерживали в таких туннелях. ХАМАС также показывал кадры, на которых видны хранящиеся в туннелях ракеты.