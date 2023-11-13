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Военная операция на Украине ,  
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Белгородский губернатор опроверг данные о диверсантах на УАЗ с «Z»

Губернатор Гладков опроверг данные о группе диверсантов в Шебекино на УАЗ с Z
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Сообщения о «напряжении» на границе с Украиной в районе города Шебекино в ночь на 13 ноября не соответствуют действительности заявил губернатор Вячеслав Гладков на оперативном совещании правительства региона. 

Он обратился к одному из присутствующих с просьбой прокомментировать эти данные. «Не было. Не было ничего», — ответил ему мужчина; говорившего операторы трансляции не показали.

«То есть еще одна фейковая информация, которую пытаются разогнать для увеличения аудитории, да? К сожалению, просто констатирую факт, что на сложные ситуации находятся интересанты получить дополнительный какой-то... сформировать для себя, для своих изданий положительный эффект. Ну ладно, бог с ними», — резюмировал Гладков.

Об атаке диверсантов на Белгородскую область сообщил утром телеграм-канал Mash. Он писал, что восемь человек пытались прорваться «на УАЗе с буквой Z на борту», выдавая себя за российских военнослужащих, однако их вычислили и около 7:00 мск вступили с ними в бой в районе Шебекино, группу уничтожили. Жертв с российской стороны нет, подчеркнул Mash.

Материал дополняется.

Теги
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Вячеслав Гладков Белгородская область Шебекино диверсанты
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области

15 января 1969 года
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