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Военная операция на Украине ,  
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В Киеве подтвердили диверсии спецназа «Шаман» на территории России

В украинской разведке признали, что спецназ «Шаман» проводит диверсии в России
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

В Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины заявили, что подразделение «Шаман» выполняет задачи «за линией фронта».

«То, что спецподразделения ГУР МО работают эффективно и не только на линии фронта, но и за ней, это не новость», — ответил представитель ГУР Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона на просьбу прокомментировать публикацию The Times про деятельность «Шамана» в России. При этом он не стал раскрывать подробностей операций подразделения.

Накануне The Times сообщила, что бойцы батальона уже больше года проводят операции на территории России с целью покушения на российских генералов.

После начала военной операции на Украине российские власти отчитывались об атаках диверсантов в приграничных регионах. Так, 4 июня глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о боях с разведывательно-диверсионной группой в Новой Таволжанке. Спустя два часа Минобороны сообщило об отражении нападения. Диверсанты, по информации ведомства, пытались переправиться через реку близ Новой Таволжанки, по ним нанесли артиллерийский удар, и они отступили.

22 мая украинские диверсанты зашли в приграничный Грайворонский городской округ. По данным властей, пострадали 13 человек, двое погибли.

В области временно вводили режим КТО, следователи завели несколько уголовных дел. Ответственность за произошедшее взяли РДК и «Легион «Свобода России» (признан в России террористической организацией и запрещен); в Киеве заявили, что не имеют «непосредственного отношения» к атаке.

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Теги
Украина диверсия диверсанты
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