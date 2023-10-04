ФСБ задержала украинского диверсанта при попытке высадиться в Крыму

Пленный заявил, что должен был сфотографироваться на фоне украинского флага

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ФСБ сообщила о пресеченной попытке проникновения в Крым группы украинских диверсантов. В результате один из них был взят в плен. «Он рассказал, что группа хотела снять фото и видео участников ДРГ на фоне украинского флага в Крыму», — говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).

На видеозаписи, которую показал телеканал «Звезда», задержанный сообщил, что является сотрудников Главного управления разведки Украины Александром Любасом. «Заданием было поставить флаг и сказать, что Главное управление разведки зашло в Крым», — сказал он. Задержанный также сообщил, что в группе, которая выдвигалась из Вилково (Одесская область), было 16 человек.

В российской спецслужбе заявили, что попытка проникновения ДРГ ради подготовки пропагандистского контента «направлена прежде всего на создание у населения Украины и зарубежных спонсоров иллюзии военного успеха на фоне провального контрнаступления». В ФСБ считают, что украинское командование жертвует элитными подразделениями ради PR-акции.

Утром в среду Минобороны России сообщило о том, что в северо-западной части Черного моря была «пресечена попытка проникновения на территорию Крыма десантной группы ВСУ, следовавшей в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах».

Накануне вечером в военном ведомстве сообщали о попытке ВСУ атаковать российские объекты в Крыму при помощи противокорабельной ракеты «Нептун». Дежурными силами ПВО она была обнаружена и уничтожена над северо-западной частью полуострова.