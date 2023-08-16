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ФСБ рассказала, как отбила атаку диверсантов на Брянскую область

ФСБ: на месте боя с диверсантами в Брянской области нашли оружие и дроны
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Военная операция на Украине
В ходе боя в Стародубском районе были убиты четверо диверсантов. По данным источников РБК один из пограничников был ранен

ФСБ рассказала, как отбила атаку диверсантов на Брянскую область
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Во время атаки диверсантов на Брянскую область они использовали FPV-дроны с наклейками «Собственность ФСБ России» и российской символикой. Об этом сообщили в ФСБ России.

Также на месте, где прошел бой, нашли иностранное вооружение, взрывные устройства, приборы связи и навигации. Атаковать диверсанты пытались в Стародубском районе области.

ФСБ не уточнила, где конкретно произошла попытка вторжения диверсантов и когда это было.

По данным спецслужбы всего были убиты четверо диверсантов.

Как рассказали РБК источники в региональном отделе МВД и территориальном отделе полиции, в среду около полудня между населенными пунктами Курковичи и Ломаковка поисково-разведывательная группа пограничного управления ФСБ обнаружила в километре от границы рюкзаки. При их осмотре по пограничникам открыли огонь из автоматического оружия. Завязалась перестрелка, в ходе которой был ранен старший прапорщик ПУ ФСБ.

Одновременно со стороны Украины был открыт артиллерийский огонь по населенному пункту Курковичи, в результате которого ранения получили два человека.

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Об инциденте в Стародубском районе накануне рассказывал губернатор Брянской области Александр Богомаз. Он сообщил о предотвращенной попытке проникновения украинской ДРГ на территорию региона. Богомаз подтвердил ранение работника сельхозпредприятия, гибель одного животного, частичные повреждения производственных помещений.

До 15 августа последнее нападение диверсантов на Брянскую область фиксировалось 2 марта. Тогда Богомаз сообщал, что в селе Любечане, которое находится рядом с границей Черниговской области Украины, нападавшие обстреляли автомобиль. Погибли два человека. Одновременно с этим дрон атаковал село Сушаны. В тот же день ФСБ сообщила, что диверсантов выбили из Брянской области и что после этого по ним нанесли массированный артиллерийский удар.

Президент Владимир Путин заявил, что произошедшее нападение — это «очередной террористический акт, очередное преступление».

ФСБ рассказала, как отбила атаку диверсантов на Брянскую область
ФСБ рассказала, как отбила атаку диверсантов на Брянскую область

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Теги
Артем Филипенок Артем Филипенок, Дмитрий Серков Дмитрий Серков
Брянская область диверсанты ФСБ Военная операция на Украине
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