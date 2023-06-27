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Кадыров заявил о попытке прорыва украинской ДРГ в Белгородскую область

Кадыров: подразделения Чечни сорвали попытку украинской ДРГ попасть в Белгородскую область
ДРГ попыталась проникнуть в область в окрестностях сел Щетиновка и Богун-Городок накануне, сообщил Кадыров. Чеченские подразделения ударили по противнику из артиллерии и уничтожили диверсантов, написал он
Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Чеченские подразделения пресекли попытку прорыва украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в направлении двух сел Белгородской области. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

Накануне чеченские подразделения, собрав разведывательную информацию, ударили артиллерией по местам, где находился противник, сообщил Кадыров. «Действуя на опережение, они предотвратили попытку украинской ДРГ прорваться к нашим позициям и уничтожили врага», — написал он.

Операция проводилась в окрестностях сел Щетиновка и Богун-Городок. Участие в ней принимало руководство отделов МВД Курчалоевского и Шатойского районов республики, отметил глава Чечни. Спецназ «Ахмат» является подразделением управления Росгвардии по Чеченской Республике.

Село Богун-Городок находится в Борисовском районе Белгородской области, который на юге граничит с Харьковской областью Украины. Само село расположено в 1,5 км от государственной границы.

Село Щетиновка находится в Белгородском районе области, который также граничит с Харьковской областью Украины на юге. Расстояние от села до госграницы составляет около 1 км. При этом Щетиновка и Богун-Городок расположены в 5 км друг от друга.

Белгородская область неоднократно подвергалась атакам со стороны диверсантов с начала российской спецоперации. Так, 4 июня глава региона Вячеслав Гладков сообщил о боях с разведывательно-диверсионной группой в Новой Таволжанке и захваченных ими российских военных. Спустя два часа Минобороны сообщило об отражении нападения. Диверсанты, по информации ведомства, пытались переправиться через реку близ Новой Таволжанки, по ним нанесли артиллерийский удар, и они отступили.

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В середине июня Кадыров сообщил, что в Белгородскую область направят бойцов батальона «Запад-Ахмат» для защиты региона от диверсантов. В середине июня они заступили на дежурство на КПП в Грайворонском районе области.

Кадыров заявил о попытке прорыва украинской ДРГ в Белгородскую область
Кадыров заявил о попытке прорыва украинской ДРГ в Белгородскую область

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Рамзан Кадыров Чечня Украина ВСУ диверсанты Белгородская область
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Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни

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