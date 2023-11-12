Таможня подтвердила запрет Финляндии на пересечение границы на велосипеде

О том, что три КПП на востоке Финляндии запретили въезд в страну из России на велосипедах, накануне писала «Фонтанка». В российском таможенном управлении уточнили, что не располагают официальным обоснованием введенных ограничений

Пограничный забор между Финляндией и Россией в районе города Иматра (Фото: Jussi Nukari / imago-images.de / Global Look Press)

Пограничная служба Финляндии начала ограничивать въезд в страну с территории России на велосипедах, сообщили ТАСС в пресс-службе российского Северо-Западного таможенного управления.

«Северо-Западное таможенное управление подтверждает, что противоположная сторона перестала пускать российских граждан на велосипедах. Подробностями, к сожалению, не располагаем, так как официальной бумаги от властей Финляндии о соответствующем запрете в управление не поступало», — сказали в пресс-службе.

На одном из пропускных пунктов на границе с Финляндией в Ленинградской области подтвердили ТАСС, что за выходные зарубежные пограничники не пропустили через границу несколько человек на велосипедах. «Пустили одного человека с двойным гражданством, при этом второго, также с двойным гражданством, — нет. По какому принципу идет отбор, непонятно», — рассказал собеседник агентства.

РБК направил запрос в пресс-службу Северо-Западного таможенного управления и в Пограничную службу Финляндии.

Накануне о том, что три контрольно-пропускных пункта на востоке Финляндии запретили въезд в страну из России на велосипедах, сообщила «Фонтанка» со ссылкой на граждан, пытавшихся пересечь границу. Речь идет о КПП «Иматра» (с российской стороны — многосторонний автомобильный пункт пропуска «Светогорск», находится примерно в 200 км к северо-западу от Санкт-Петербурга), «Нуйамаа» (МАПП «Брусничное») и «Ваалимаа» (МАПП «Торфяновка»).

«РИА Новости» со ссылкой на сотрудника погранохраны КПП «Ваалимаа» тогда сообщало, что меру ввели с 9 ноября, она действует по всему округу юго-восточной Финляндии. На основании чего ввели запрет, пограничник не пояснил. Он не уточнил, касается ли решение остальных пунктов (всего на границе России и Финляндии работают девять КПП).

«Получить письменное подтверждение нигде не удается, но велосипедистов разворачивают. Звонили финским пограничникам — они подтвердили. Меня лично сегодня развернули», — сообщил один из читателей «Фонтанки». На сайте пограничной охраны страны в разделе, посвященном ограничениям на въезд граждан России, информации о запрете для велосипедистов нет.

«Иматра», «Нуйамаа» и «Ваалимаа» — автомобильные пункты пропуска, пройти их пешком нельзя. Единственный оставшийся законный способ пересечь границу — на автобусе, отмечает «Фонтанка».